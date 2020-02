Las playas correntinas suman más y mejores servicios

Martes, 04 de febrero de 2020

Con la intención de brindar un espacio agradable a los veraneantes y visitantes que se acerquen a las playas correntinas; desde hace un tiempo se dispusieron distintas acciones para mejorar los servicios de las cinco playas públicas.





Quienes se acerquen a la playa Arazaty I podrán contar, a partir de ahora, con sombrillas fijas para disfrutar de un día a pleno sol en el espectacular espacio buscado por vecinos y turistas en estos días de verano. Las sombrillas son fijas y podrán ser utilizadas todo el año en forma gratuita.



Vale destacar que éstas son de uso público y permanente; no sólo para la temporada sino también para después de la temporada dado que hay gente que se acerca a la zona de playas no para bañarse pero si para estar y compartir de una excelente vista a orillas del río, por ello se convierte en un servicio público que se suma para vecinos y turistas de la ciudad.



El secretario de Turismo, Cultura y Deportes municipal, Gustavo Lorenzo Brisco explicó que “como muestra del fuerte trabajo que se está realizando en el marco del Plan de Playas Públicas que presentamos hace muy poco se terminó de hacer un mirador en Arazaty I, más precisamente en la zona donde están las letras de Corrientes y también se empezaron a colocar sombrillas”.



Asimismo, el funcionario adelantó que en la próxima semana se instalaran más sombrillas.



“También estamos trabajando en el nuevo centro de informes en la zona de Arazaty I que es algo que se venía proyectando hace un tiempo en un lugar con mucha concurrencia; por supuesto en temporada de verano pero también todo el año porque quien visita la ciudad de Corrientes inevitablemente va hacia ese espacio para disfrutar del río y la costanera”, comentó Lorenzo Brisco.

El Centro estará ubicado en la zona de Arazaty I en la zona cercana al puente Manuel Belgrano y contará con atención personalizada en la que se atenderá y guiará a quienes se acerquen. “Tener un centro de informes que pueda brindar información a vecinos y turistas en ese punto estratégico era muy importante”, agregó en relación a este que será el sexto centro de informes turísticos con el que contará la ciudad.



LA VISIÓN DE LOS TURISTAS



“Vengo de Zarate, somos de Formosa y de paso venimos a veranear. Todos los años venimos y es hermoso todo: la atención, la gente y ahora más con las sombrillas porque como estamos de paso nos sirve y más con la criatura mejor, nos cubre del sol”, aseveró Mariela.



“Vine a Resistencia a la casa de una amiga hemos venido caminando por toda la costanera la vemos muy linda, muy limpia y llegamos a la playa para disfrutar y para ver todas las cosas lindas que tiene dijo, por su parte, Gladis desde Santa Fe (capital).



Alejandra, una vecina de Corrientes opinó que las sombrillas están fantásticas. Pidió que se instalen más y dijo que viene durante las mañanas a caminar y se toma un tiempo de relax bajo las sombrillas. “Nos dan la posibilidad de que nos sentemos en la playa y de que disfrutemos de este espacio natural en temporada estival poder refrescarnos tal vez no en el agua y el sol pero sirve para los que vienen a pasear, para los que venimos a disfrutar del espacio sin tomar sol”, rescató.



Romina vive en Bariloche, es chaqueña y se casó con un correntino pero cada verano vuelve porque “necesita aires correntinos con un hermoso clima, extrañaba el sol, el calor y la hermosa biografía, porque con estas playas te da ganas de venir siempre, todo el verano”, señaló.