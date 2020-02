Ricardo Alfonsín será el embajador argentino en España Miércoles, 05 de febrero de 2020 El dirigente radical e hijo del ex presidente reemplazará en la sede diplomática a Ramón Puerta.



El dirigente radical Ricardo Alfonsín será el embajador argentino en España, según le anunció el presidente Alberto Fernández al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y luego al rey Felipe VI en sendas reuniones que mantuvo el mandatario argentino esta mañana en Madrid, según informaron fuentes oficiales.





De esta manera, Alfonsín reemplazará a Ramón Puerta, el embajador en Madrid durante el gobierno de Mauricio Macri.



El nombre de Ricardo Alfonsín se impuso sobre otros que le sugirieron al presidente, entre los que estaban el ex presidente Eduardo Duhalde; Leandro Sigman, uno de los hijos del empresario Hugo Sigman, el ex embajador Carlos Bettini y el ex diputado Emilio Monzó.