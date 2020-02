Kicillof anunció que le pagará a los bonistas

Martes, 04 de febrero de 2020

Alcanzó un acuerdo con el 50% de los bonistas, pero quedó lejos del objetivo del 75%. El Gobernador acusó a uno de los tenedores de bloquear la negociación.





El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó en conferencia de prensa que no reunió el 75% de la adhesión de los acreedores pero adelantó que pagarán el bono BP21 (US$250 millones) con fondos de la provincia de Buenos Aires.



"Con la deuda que han dejado, la solución es usar los recursos que hemos recaudado en estos últimos días para afrontar el vencimiento. Lo haremos con recursos de la Provincia, sin asistencia del gobierno. Y anunciamos el inicio del proceso de reestructuración en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires", aseguró el mandatario provincial, que a su vez dijo que para hacer frente a este compromiso, emitirá deuda en pesos (Letras) por $10.000 millones.



En este sentido, apuntó contra uno de los fondos. "Un acreedor, que dice tener el 25% o más, es decir tienen la capacidad de bloquear", lanzó desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense.



"Necesitamos la adhesión del 75%, si uno tiene el 25, todo depende de la charla con este grupo y todos los bonistas miran qué hace ese grupo porque si no, no va a haber un resultado. Esto se llama posición bloqueadora, y lo tiene un fondo de inversión, que no tuvo actitud de diálogo", sostuvo.



Fue en ese tramo de la presentación en la que Kicillof habló de los compromisos que deberá afrontar la Provincia este año. "Durante 2020 vencen 220 mil millones de pesos de deuda producida por la etapa pasada. Representan el 15% de los fondos de la provincia", enfatizó el mandatario provincial. "No podemos pagar el total de estos vencimientos con los recursos con los que contamos", agregó.



Este martes por la mañana, el gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a prorrogar, hasta las 12, el plazo para conseguir el 75 por ciento de adhesión a la propuesta.



El Ministerio de Finanzas y Hacienda bonaerense, liderado por Pablo López, había indicado a través de un comunicado que tomó esta decisión para que los tenedores del bono BP21 "otorguen su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26/01 hasta el 1/5 de 2020".



El lunes pasado la Provincia comunicó una mejora en la oferta a los acreedores. De aceptarse el gobierno bonaerense pagará el 30% de la amortización de capital (U$S75 millones) más los intereses que se devenguen hasta mayo (U$S5 millones). Además usará el plazo legal de un mes para saldar los intereses que vencían el 26 de enero (U$S27 millones), por lo que los abonará antes del 26 de febrero. Quedarían así diferidos hasta el 1º de mayo U$S175 millones de amortización de capital.