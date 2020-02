“El Sicario”, así llama Cristina Kirchner a Bonadio Martes, 04 de febrero de 2020 La ex Presidenta siempre enfrentó al juez federal, a través de sus redes sociales o en sus discursos, tras ir a declarar en alguna causa en Comodoro Py.



El juez federal Claudio Bonadio murió este martes 4 de febrero por la mañana a los 64 años. Fue el primer juez en llamar a indagatoria a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como dólar futuro, además de ser el que más veces la procesó y elevó a juicio oral y público.





La ex presidenta publicó un libro llamado "Sinceramente", una suerte de repaso de su vida política y donde, al hablar de la Justicia y la política, señala: "Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen. Por eso les ofrezco una mirada y una reflexión retrospectivas para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente", indica sobre su publicación.





Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos

Allí, en esa obra editada por Editorial Sudamericana, propone "en un país (que) está en completo retroceso político, económico, social y cultural espero que al leer estas páginas podamos pensar y discutir sin odio, sin mentiras y sin agravios".



Y en uno de sus capítulos habla del juez federal Claudio Bonadio -quien la procesó y ordenó detener, algo que no pudo realizar en virtud de los fueros parlamentarios de la entonces senadora nacional- y lo define como "el sicario".



El párrafo donde la hoy vicepresidenta habla de Bonadio, fallecido este 4 de enero de 2020, es el siguiente: "La causa de encubrimiento, AMIA II, se inició en el año 2000, luego de la declaración de [Claudio] Lifschitz, y estuvo paralizada durante años, hasta que el juez a cargo, nada menos que el sicario Claudio Bonadio, fue apartado por su inacción manifiesta y denunciado por la propia Cámara Federal que decidió su apartamiento".



Cuando Cristina Kirchner publicó ese libro -que por ventas, se transformó en un bes seller-, desde el juzgado de Bonadio se habló de embargar las regalías, pues sobre la ex Presidenta pesa un embargo dictado por el magistrado federal.



Pero eso sirvió para una polémica con uno de los abogados de CFK, Gregorio Dalbón.



El letrado de Cristina Fernández de Kirchner​ contó que tomaron recaudos con la editorial que publicó el libro de memorias de la ex presidenta, previendo un eventual pedido de embargo sobre las ganancias de la publicación.



"El juez Bonadio piso el palito en esta oportunidad, porque sabíamos que iba a ir tras las regalías, los derechos de autor", señaló Gregorio Dalbón en FM Futurock. Y agregó que la ex mandataria "no se ha cobrado ningún peso por el libro 'Sinceramente'" y que por lo tanto "ningún peso puede embargarle".



El letrado señaló la ex presidenta no cobró anticipo por regalías y que recién cuando se recaude por las ventas, "el dinero quedará a disposición de la Justicia como debe ser".





El magistrado que lleva adelante la causa de los cuadernos y otros expedientes en los que se investiga a la senadora de Unidad Ciudadana, había pedido a la editorial Sudamericana que envíe el contrato "en el término de cinco días" y le informó que él mismo le dictó a Cristina "la inhibición general de bienes", por lo cual la empresa "deberá abstenerse de realizar pagos" a la ex presidenta por las ventas de su libro.





Además, Cristina Kirchner dedicó un video a Bonadio cuando el juez ordenó el allanamiento de su casa en Calafate. En septiembre de 2016, la ex Presidenta recorría su casa, mostrando los rastros del paso de los funcionarios judiciales y embistiendo contra el juez federal.



La ex Presidenta siempre enfrentó al juez federal, a través de sus redes sociales o en sus discursos, tras ir a declarar en alguna causa en Comodoro Py.