Uno de los abogados de Cristina Kirchner celebró la muerte de Bonadio

Martes, 04 de febrero de 2020

Gregorio Dalbón aseguró que el fallecimiento salvó al magistrado “de ser juzgado”.





El juez federal Claudio Bonadio murió este martes 4 de febrero y Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner, fue uno de los primeros en salir a hablar públicamente. Fiel a su estilo, tuvo duras palabras para el magistrado.





"La muerte lo salvó a Bonadío, va a evitar ser juzgado", apuntó Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la actual vicepresidenta, que lo llamaba “El Sicario”.



El abogado consideró que “el odio llevó a Bonadío a la muerte". Y relató: "Se murió un soberbio, se murió un tipo que le sacó el tratamiento de cáncer a (Héctor) Timerman. Lamento que se haya muerto porque me hubiera gustado que el Consejo de la Magistratura le de una posibilidad de defenderse de las arbitrariedades".



"Con la muerte de Bonadío se muere una de las peores partes de la Justicia", sentenció.



De todas maneras, aclaró que su muerte no lo alegra, y acotó: “Hubiera preferido que tenga una larga vida y que pague por todos los juicios que armó y la gente que metió presa y podrían estar en libertad hasta que una sentencia firme dicte lo contrario. La muerte le sienta bien".



Sobre las causas que Bonadío llevaba, Dalbón consideró que "con Cristina tenía un fetiche y una cobardía muy grande”, y agregó: “Cuando no tuvo fueros, no le dictó una prisión preventiva. El tipo esperó a que tenga fueros y con eso jugar al lawfare".



Bonadio fue el primer juez en llamar a indagatoria a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como dólar futuro, además de ser el que más veces la procesó y elevó a juicio oral y público.



Una de sus últimas medidas antes de la feria judicial de enero fue enviar a juicio oral a Cristina Kirchner, al ex diputado nacional Julio De Vido​ y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa.



La semana pasada, antes de finalizar la feria judicial de verano, Bonadio había pedido extender su licencia hasta el 1 de marzo, haciendo uso de vacaciones no gozadas, por lo que su juzgado quedó subrogado por Sebastián Casanello.