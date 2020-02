Siguen buscando al joven chaqueño que cayó de una lancha al rio Paraná Martes, 04 de febrero de 2020 Se trata de Gustavo Emanuel Barrios. El joven de 24 años, oriundo de Resistencia, se encuentra desaparecido desde el sábado entre las 19 y 21, cuando no regresó de un paseo en lancha que realizó con sus amigos por el río Paraná en jurisdicción correntina.



Su familia insiste en que "hay cosas muy turbias, muy oscuras que están tapando". Aún no declararon ni hay muchos datos respecto a los amigos que se encontraban con él al momento de la desaparición.



Gustavo Emanuel Barrios, salió de su casa para encontrarse con otros cinco amigos, con quienes emprendieron un viaje en lancha por el Río Paraná hasta un banco de arena, donde pasaron la tarde del sábado, pero cuando se disponían a regresar el joven cayó al agua, por motivos que aún se desconocen, según declararon los testigos.



Los amigos comentaron a Prefectura Naval de Corrientes que "no se dieron cuenta de que su amigo no estaba en la lancha" y presumen que "habría caído cuando emprendían la vuelta desde el Banco de Arena".



Por la noche del sábado, se le comunicó a la familia Barrios la desaparición del joven y desde entonces no tuvieron más noticias. “Mi hijo hace 48 horas que desapareció y nadie nos da respuestas", insistió Sergio, el padre del joven desaparecido en una entrevista con Canal 9





Y añadió sobre los amigos que viajaban con Gustavo en la lancha: "Ninguno dio la cara, para mí que acá algo están tapando que no entiendo; hay algo raro en este accidente o en esto que no sé qué fue lo que pasó", expresó con preocupación. Además, comentó que la copia de exposición que se les entregó, no tiene firmas ni sellos. Por lo que insisten en que "Hay cosas muy turbias, muy oscuras que están tapando”.





Por su parte, la madre de Gustavo relató en llanto: "Desde esa noche yo lo llamo a mi bebé y el teléfono suena" y recalca: "Quiero las pertenencias de mi hijo, tenía una mochila, la documentación, nada nos entregaron, nada no sabemos".