Horóscopo para hoy 4 de febrero 2020 Martes, 04 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Las continuas tensiones y las vicisitudes que atraviesas, sumadas a la falta de descanso están deteriorando tu salud. Cuidado.



Amor: No dejes que tu temperamento arrogante condicione tu vida para siempre. Comienza a cambiar ciertas costumbres.



Riqueza: Notarás que estas comenzando a quedar completamente desactualizado a nivel profesional en relación a tus pares laborales.



Bienestar: Siempre medita en detenimiento a la hora de tomar determinaciones. Actuar por instinto es positivo en función de la situación que enfrentas.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te sentirás completamente agobiado por las preocupaciones que rondan tu mente sin control. No te dejes llevar.



Amor: Durante la jornada de hoy la relación con tu pareja se verá complicada. Los entredichos estarán a la orden del día.



Riqueza: Mantén una distancia prudente de ciertos pares laborales que han demostrado ser conflictivos. Evita problemas.



Bienestar: No puedes vivir pendiente de la opinión de las personas que te rodean a la hora de decidir que hacer con tu vida. Busca alcanzar tu propio sendero.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Te propondrás lo más alto, vencerás todos los obstáculos sin prisa pero sin pausa. Todo cuanto quieres estará al alcance de tu mano.



Amor: Tiempos felices para quienes están pareja y buenas conquistas para quienes están en la búsqueda. Mucho romanticismo para estos días.



Riqueza: Recibirás algunas propuestas para hacer inversiones fuera del país. No es mala idea, pero no inviertas más de lo que puedas.



Bienestar: El cuerpo no responderá como esperas a todas tus exigencias. Debes darle el tiempo que necesita para descansar y reponerse.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Vives tirando flechitas al aire, que tienen como función acercar lo lejano y alegrar la vida de quienes te rodean. Sigue manteniendo tu optimismo.



Amor: Vivir en pareja no sólo es compartir la misma cama. Frente a este proyecto muestras tanta inmadurez que cansarás a tu pareja.



Riqueza: El trabajo es mucho mejor cuando va acompañado de diversión. Tienes que mezclar trabajo y alegría para ser más ameno.



Bienestar: Intenta comer sano, frutas, verduras y cereales. Las carnes blancas y las legumbres te aportarán las proteínas que necesitas.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Es posible que exista falsedad en la amistad. Las personas de tu ámbito laboral actuarán de una forma confusa, mejor anda con cuidado.



Amor: Si existe algo que te inquieta de tu pareja, es bueno ponerlo sobre la mesa y sincerarte con ella. No hay que ocultar nada.



Riqueza: Vives intensamente para concretar tus sueños, y en ellos, lo más importante es tener el primer puesto.



Bienestar: Recuerda que el nivel de problemas que tengas será en proporción a lo que deseas tener. No hay crecimiento sin responsabilidades.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Un integrante de tu familia sacará lo peor de ti. No podrás entender, después de todo lo que haces por ellos, por qué actúan así.



Amor: Ya sabemos que no es novedad en ti la sensibilidad, pero hoy necesitarás más que nunca los mimos de tu pareja.



Riqueza: Un capricho que hace tiempo quieres darte hará que pierdas el equilibrio económico que venías manteniendo.



Bienestar: El estrés del trabajo podrás descargarlo, conversarlo y aliviarlo con tu pareja. De todas formas, no dejes de tomarte unos minutos para la meditación.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Será un día de conclusiones negativas, pondrás los hechos y los resultados sobre la mesa y no te agradarán. Vuelve a empezar.



Amor: No tienes derecho a decidir sobre la vida de los demás. Atrévete a plantear tus propios límites y escucha lo que el otro desea.



Riqueza: Aparecerá de la nada un viaje de negocios. Vigila que sea lo que te dicen y no sólo que quieren sacarte del medio por unos días.



Bienestar: Debes controlar tu glotonería galopante porque estás predispuesto a enfermedades como la obesidad, el colesterol alto y la hipertensión.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Procura tomar muy en cuenta los pequeños detalles con relación a tus amigos o tu pareja. La generosidad es una cualidad.



Amor: Este amor será de mucha ayuda para ti. Te dirá todo el tiempo cuánto vales y lo inteligente que eres, eso ayudará a tu autoestima



Riqueza: Puedes ganar toneladas de dinero, pero lo gastas con una rapidez asombrosa y, por eso, pasas épocas de gran pobreza. No dilapides.



Bienestar: No te conformes con lo que viene por defecto. Busca tu bienestar interior en las pequeñas cosas. Aunque todo esté bien, puedes sentirte triste.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy será un día especial. A causa de una imagen que verás en la calle empezarás a observarte a ti y al mundo que te rodea.



Amor: Si tu pareja se pasa el día mirando a otras personas, tómate tú también tu tiempo para ver qué hay en el mercado. No seas menos.



Riqueza: Los ahorros, que tanto sacrificio te costaron, te darán por fin la solución que necesitabas. Recuerda que el que guarda siempre tiene.



Bienestar: La puesta a punto del motor de tu organismo pasa por adquirir hábitos saludables. Una dieta equilibrada, por ejemplo, es la mejor manera de empezar.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Estarás expuesto a discusiones y peleas callejeras. Tu humor está en la cuerda floja y no soportarás una agresión sin sentido.



Amor: Debes permitirle a la pareja que siga su curso. Si coartas las relaciones cuando comienzan a darte miedo, nunca mejorarán



Riqueza: Déjate llevar por tus corazonadas, los éxitos en los negocios importantes muchas veces dependen de nuestra intuición.



Bienestar: Es un día precioso. La vida invita a ser vivida con todas sus consecuencia, y las flores muestran todo su esplendor y alegran el alma



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu entorno laboral te resultará cada vez más ameno y podrás empezar a sentir que es el lugar donde quieres quedarte.



Amor: Vas a sufrir un abandono. Quizás no sea tu pareja, puede ser un amigo, pero será tan imprevisto que te dejará sin respuesta.



Riqueza: Tienes un futuro seguro y promisorio porque sabes aprovechar las oportunidades que aparecen en el camino.



Bienestar: Tienes infinitos recursos para salir de un mal trago. Si algo te angustia hoy, opta por un paseo relajante e intenta dejar la mente en blanco.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Futuro sin mayores inconvenientes. Tendrás que decidir quiénes te acompañarán en el camino de tu crecimiento económico.



Amor: En el sexo, adoras hacerlo de forma totalmente original y apasionada. Es muy importante para ti sentirte libre e independiente.



Riqueza: Tienes suerte en un sorteo o rifa. La buena estrella te sigue, así que es buen momento para encarar los proyectos que tienes.



Bienestar: No te dejes vencer por la timidez, explica tranquilamente tus sentimientos, verás que serás correspondido por una persona muy interesada en ti.