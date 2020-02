La Selección Sub 23 le ganó 3-2 a Uruguay en el debut en la fase final Martes, 04 de febrero de 2020 El ex enganche de Boca anotó dos goles y Fausto Vera firmó el restante; todos mediante remates desde afuera del área. Argentina dio un gran paso en pos de lograr una de las dos plazas para los Juegos de Tokio 2020



La Selección Sub 23 continúa dejando una gran impresión en el Preolímpíco de Colombia. Tras ganar todos los partidos en la etapa de grupos, debutó con un triunfo en la fase final del certamen que otorga dos plazas para los Juegos de Tokio 2020. En el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, los dirigidos por Fernando Batista le ganaron 3-2 a Uruguay, con goles de Alexis Mac Allister (dos) y Fausto Vera. Ramírez y Arezo descontaron para los charrúas y le pusieron suspenso al resultado.



Argentina comenzó mejor el clásico del Río de la Plata: se propuso ser protagonista, se posicionó en campo contrario e intentó manejar el balón, intentando progresar desde el juego asociado. Lo tuvo a los 10 minutos, con un remate franco de Julián Álvarez que atajó el arquero Ignacio de Arruabarrena. Y abrió el marcador a los 17, a partir de un avivada de Alexis Mac Allister.



El mediocampista ofensivo que dejó Boca para emigrar al Brighton de Inglaterra ejecutó un tiro libre abierto, con destino lógico de centro, pero probó al arco, aprovechando que el arquero estaba demasiado jugado. Y acertó: la pelota entró por el primer palo.



Una vez en ventaja, Argentina buscó ordenarse sin la redonda; presionó menos y aguardó en mitad de campo. Cuando la recuperó, sí apeló a defenderse con el esférico. Y volver a lastimar. Así controló a su adversario, que sólo inquietó mediante alguna carga aérea. Y a los 38 minutos anotó el 2-0. Tras un tiro libre, a Fausto Vera le quedó el rebote de aire a 25 metros del arco, impactó de volea y acomodó la pelota junto a un palo.



El inicio de la segunda parte marcó minutos de estudio. Uruguay buscó romper el esquema de contención de Argentina, pero no logró perforarlo. Y la Selección continuó siendo peligroso en la contra. A los 9 minutos del complemento, lo confirmó: Adolfo Gaich aguantó la pelota de espaldas y pivoteó hacia la llegada de Mac Allister quien, con otro gran remate desde el borde del área, firmó el 3-0.





En cada réplica, Argentina continuó generando peligro. Mac Allister, con otro remate lejano (dio en el palo tras la primera contención del arquero), pero a 25 minutos del final, Ramírez pescó la desinteligencia entre el arquero Cambeses y Bravo para convertir el descuento.





Después del golpe inesperado, Nehuén Pérez (su intento dio en el palo) y Castellanos (el arquero contuvo su arremetida) pudieron cerrar el score. Pero Uruguay insistió con centros, su mejor arma. Y Matías Areza, en tiempo de descuento, convirtió el 3-2 que opacó un poco el buen partido de argentino. Pero sólo desde los números.





“Una lástima el final, tuvimos errores claros, pero lo importante es que seguimos compitiendo ante rivales difíciles. Estoy agradecido a los compañeros y al cuerpo técnico por la confianza”, dijo Mac Allister tras el triunfo.



Argentina volverá a jugar el jueves 6, desde las 22.30, ante Colombia. Y cerrará su participación el domingo frente a Brasil.



Formaciones:



Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Nicolás Capaldo, Fausto Vera; Julián Alvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.



Uruguay: Ignacio de Arrubarrena; José Luis Rodríguez, Emanuel Gularte, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Manuel Ugarte, Federico Ginella, Juan Manuel Sanabria, Facundo Wallter; Santiago Rodríguez y Federico Viñas. DT: Gustavo Ferreyra.



Estadio: Alfonso López (Bucaramanga).