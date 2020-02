Universitarios ya pueden realizar la renovación de la SUBE estudiantil Martes, 04 de febrero de 2020 Alumnos de la UNNE empezaron a reactivar sus pasajes de manera automática insertando la tarjeta en las Terminales Automáticas SUBE. Aquellos que no están empadronados sólo deben ingresar a la página de la Municipalidad, pedir un turno y de manera rápida y ágil serán atendidos en algunos de los espacios determinados para tal fin.



Los estudiantes universitarios que sean beneficiarios de la SUBE Estudiantil podrán ingresar sus datos a partir de hoy en la página autogestionable https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/sube/ para constatar que se encuentran reactivadas. En caso de estar reactivadas solo deben acercarse a cualquiera de las TAS dispuestas en la ciudad (si se encuentran en el padrón como alumnos regulares) y deben apoyar la tarjeta magnética a la TAS y se habilitará, sin necesidad de llevar ningún tipo de requisito adicional ni realizar filas en ningún lugar.

En cambio, en caso de que la persona no figure, tendrá que realizar el trámite de manera personal trayendo constancia de alumno regular del SIU Guaraní, DNI y fotocopia de DNI y la tarjeta SUBE del año pasado para renovar el beneficio.

Para ello, se dispuso una atención personalizada en el palacio municipal, como así también en las delegaciones Doctor Nicolini y 17 de Agosto, donde la atención será por turno, de 7.15 a 13.

La tarjeta habilitada tendrá 50 pasajes libres por mes, a utilizar cuatro por día, de lunes a viernes y sábados por la mañana, mientras que los días domingos y feriados podrán utilizar la tarjeta al costo de una tarifa plana.

“Pudimos llevar adelante un viejo anhelo con la simplificación del proceso, hoy en día estamos simplificando el 100 % del trámite; esto quiere decir que el alumno universitario, casi el 95% puede hacer la renovación automática sin acercarse de manera presencial con un agente de SUBE”, aseveró el subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda.

Asimismo, el funcionario municipal adelantó que, tal como se realizó el año pasado, se están llevando adelante las gestiones para que los alumnos no tengan que hacer grandes distancias y puedan realizar sus trámites en las mismas facultades. “Con el fin de descentralizar aún más el proceso se instalaran en breve TAS en las facultades de mayor concurrencia”, dijo.



TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE



Las TAS donde se puede realizar la renovación del trámite, se encuentran ubicadas en los siguientes puntos de la ciudad:

Delegación Municipal Barrio Esperanza

Delegación Municipal Barrio Laguna Brava

Delegación Municipal Barrio Pirayuí Nuevo

Delegación Municipal Barrio Molina Punta

Delegación Municipal Barrio Güemes

Delegación Municipal Barrio Dr. Nicolini

Delegación Municipal Barrio 17 de agosto

Delegación Municipal Barrio Doctor Montaña

Delegación Municipal Barrio Ponce

Delegación Municipal Barrio Quintana

Caja Municipal de Préstamos

Instituto de Previsión Social de Corrientes

Terminal de Ómnibus (funciona las 24 horas)

Plaza Vera (funciona las 24 horas).

Y se suman los nuevos puntos recientemente inaugurados en los barrios San Gerónimo, San Benito, San Martín, Anahí y Madariaga, y en Ciudades Correntinas