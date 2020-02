Barcelona venció a Levante con gran actuación de Ansu Fati

Lunes, 03 de febrero de 2020

El canterano blaugrana marcó doblete en menos de cinco minutos, con el que el FC Barcelona venció a Levante en el Camp Nou y se aferra al segundo lugar de LaLiga.





El FC Barcelona recibió a Levante el Camp Nou durante el cierre de la jornada 22 de LaLiga Española, en la que los dirigidos por Quique Setién vencieron al cuadro valenciano por marcador de 2 goles a 1 con una gran actuación de Ansu Fati, para seguir en la lucha por el liderato, a pesar que el Real Madrid continuara en la cima tras vencer al Atlético en el derbi.





Durante la primera parte y como de costumbre, Lionel Messi se echó el equipo al hombro y los enfilaba a su primera anotación, misma que encontraron al minuto 29, cuando el canterano blaugrana, Ansu Fati, adelantó a los dirigidos con Setién luego de ser asistido por el astro argentino y en el mano a mano con Aitor Fernández, definió para marcar el primer tanto de la noche.





A Levante no le dio tiempo de reponerse del primer zarpazo culé y dos minutos más tarde quedarían prácticamente noqueados cuando de nueva cuenta, Fati apareció para firmar su doblete y encaminar el triunfo blaugrana en casa, antes de que Griezmann se perdiera una tremenda oportunidad que habría significado el tercer tanto del encuentro antes del descanso.





Para la segunda mitad, el cuadro visitante pisó el acelerador y tuvo algunas oportunidades para busca acercarse en el marcador y al minuto 52 se quedaron muy cerca cuando Ter Stegen realizó una sensacional atajada, luego de que Morales y Rochina acercaran al primer tanto del conjunto visitante.



A pesar que el cuadro de Levante insistió, parecía que el marcador terminaría 2 a 0 favorable a los blaugranas, que no contaban con el fallo de Marc-André ter Stegen, que prácticamente en la última jugada del encuentro no pudo atajar un disparo de Rubén Rochina, que se incrustó en la portería para descontar el marcador en Barcelona.





Así marcha la tabla de LaLiga

El marcador finalizó 2 por 1 y la entidad blaugrana llegó a 46 unidades luego de 22 encuentros dentro de LaLiga Española y se aferró a la segunda posición de la tabla general, en la que el Real Madrid suma tres puntos más luego de su victoria en el Derbi de Madrid, mientras que Getafe y Sevilla empatan con 39 unidades en la tercera posición.



El Barcelona visitará al Athletic de Bilbao el próximo jueves, para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey, antes de hacer el viaje a Sevilla para enfrentarse al Betis, a unas semanas de disputar los octavos de final de la UEFA Champions League ante Napoli y unos días más tarde disputarse el liderato ante el Real Madrid.