El fiscal general prevé que el juicio oral contra los rugbiers arranque dentro de un año Lunes, 03 de febrero de 2020 El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, sostuvo que la investigación, “con la prueba reunida, no va a tardar tanto tiempo” en concluir.



La instrucción de la causa que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa​​ (18) arrancó su tercera semana, aunque el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, anticipó este lunes que la idea de los investigadores es que en un plazo de un año ya se realice el juicio oral.





"El período de la investigación penal preparatoria tiene un plazo de cuatro meses, pero puede ser prorrogado hasta diez meses. Yo calculo que en esta investigación, con la prueba reunida, no va a tardar tanto tiempo", sostuvo Escoda.





En declaraciones a radio Mitre, añadió: "Estaríamos hablando de una aspiración o un objetivo de la fiscalía que al año estemos en condiciones de tener el juicio oral en esta causa".



Para la fiscal, esta etapa de la instrucción que arranca este lunes será "de reflexión de información de pruebas que ya fueron presentadas" y marcará el inicio de la "etapa de compaginación de las pericias". Además, el expediente, que ya acumula ocho cuerpos, anexará nuevas testimoniales.





Al aporte que fueron haciendo los testigos, los amigos de Fernando que estaban con él de vacaciones en Villa Gesell​ y esa noche en Le Brique, y los que aparecieron luego, ubicados según contaron en distintos lugares de la escena de crimen, comenzarán a sumarse los resultados de las pericias.



Las de los teléfonos, que en principio habían sido prometidas por los peritos de la Policía Federal Argentina para el último viernes, llegarían hoy lunes y a partir de entonces comenzará el análisis de la información que contenían en sus memorias. Son nueve aparatos: dos Motorola, un Huawei y seis iPhone, entre ellos el del más complicado en la causa, Máximo Thomsen.



Lo que por ahora no se puede establecer es si de los de la marca de la manzanita se puede extraer el total de la información, ya que cuentan con un sofisticado código de encriptación de datos.



Además, de las imágenes de video grabadas por las cámaras de la municipalidad, las del boliche y las que llegaron a partir de testigos que grabaron con sus teléfonos, como la que muestra la paliza que reciben Fernando y un amigo, Tomás, ambos tendidos en en la vereda de enfrente del boliche, se someterán a una comparación biométrica.



La duda de los investigadores radica en la calidad de las imágenes, si la nitidez que tienen esos videos es suficiente para hacer el cotejo con las fotografías que se tomó a cada imputado.



El resultado de los análisis de ADN, que los realizará un laboratorio pericial de Junín, demoraría varios días. En principio, la pericia de rastros determinó que las manchas en distintas prendas de los jóvenes, son de sangre humana. Se tomaron 48 y todas son aptas para el cotejo de los ADN de los imputados.



Además, en la semana se tomarán algunas testimoniales, según dijo el domingo el fiscal Escoda. Los médicos que practicaron la autopsia ampliarán el informe sobre las causas que provocaron la muerte de Fernando.



"Se los llamará a testimonial para especificar un poco más sobre este tipo de lesiones", explicó. "Fernando tuvo un golpe muy fuerte en el cráneo que no produjo pérdida de masa encefálica y también tuvo un golpe muy fuerte en el hígado. El deceso se produjo por un sangrado interno en el cerebro".



Escoda explicó que la tercera semana tras el crimen será de análisis de las pruebas que ya fueron presentadas, y que comenzará "una etapa de compaginación de las pericias".



No está claro cuando, pero se estima que antes de que finalice la instrucción, en la tercera semana de febrero, la fiscal podrá tomarle declaración a los diez detenidos, que el día en que tuvieron la primera visita de su abogado, Hugo Tomei, en la alcaidía de Dolores, hicieron conocer su decisión de hablar. "Todos están de acuerdo", dijo Una vez que el abogado lo pida, la fiscal Verónica Zamboni fijará fecha.



Luego, definirá la situación procesal de cada uno de ellos, si imputa la coautoría a otros rugbiers, además de Thomsen y Ciro Pertossi, o si mantiene a Luciano y Lucas Pertossi, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Enzo Comelli, Juan Pedro Guarino, Blas Cinalli y Milanesi como “partícipes necesarios" del delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".