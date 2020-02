Empleados y pasajeros de Ezeiza empezaron a usar barbijos Lunes, 03 de febrero de 2020 Aunque no hubo órdenes oficiales y hasta ahora no se registraron casos en el país, en el Aeropuerto Internacional hay preocupación por la epidemia que se propaga en el mundo.



A discreción y por decisión personal de los empleados. Así es por ahora el uso del barbijo en el Aeropuerto de Ezeiza​ y en hoteles porteños, ante la expansión del coronavirus​ alrededor del mundo. Este sábado se vieron barbijos tanto en trabajadores de aerolíneas como Turkish Airlines como en los de empresas de seguridad y en algunos pasajeros que recién aterrizaban.



Incluso en distintos hoteles de la Ciudad que recibieron contingentes de ciudadanos chinos, hubo empleados que usaron barbijo cuando bajaban las valijas desde las habitaciones hasta el lobby.







Con todo, no hubo órdenes oficiales de uso de barbijos en Ezeiza. Lo que sí se implementó fue una campaña de difusión masiva en aeropuertos, a través de folletos y pantallas, sobre medidas de prevención y síntomas a los cuales debe prestarse atención. Forma parte de una serie de medidas lanzadas por Presidencia de la Nación y los ministerios de Salud y Transporte, entre las cuales también figura el pedido de colaboración a las empresas de transporte aéreo, naval y terrestre para propiciar la detección y manejo de casos.



Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, ya instruyó a su personal sobre cómo detectar los síntomas del coronavirus y cuáles son las posibles formas de contagio y prevención, según informan a este diario voceros de la empresa. Además, está en contacto con autoridades aeronáuticas y de los ministerios involucrados “para analizar si es necesario tomar otras medidas”.



Este miércoles se registraron los primeros dos casos en Ezeiza de posible infección con el virus. Terminaron siendo falsos positivos. “Uno fue por una pasajera española que llegó de Roma en Alitalia y otro por una pasajera taiwanesa que arribó de Dallas por American Airlines. Se analizaron los casos y se descartó que fuera coronavirus”, cuenta Norberto Dupesso, periodista acreditado en esa terminal aeroportuaria por TN y El Trece TV.



Si esto ocurriera de nuevo, “se activará un protocolo según el cual se bajará del avión tanto al pasajero del cual se sospecha que tenga el virus, como a los dos viajeros laterales y a los que están sentados atrás y adelante. Se los llevará a módulos asistenciales alejados del resto, para que se analice el caso”, agrega Dupesso.



Eso es porque se considera que en un avión hay contacto estrecho entre “los pasajeros ubicados en un radio de dos asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos”, destaca el Ministerio de Salud de la Nación en sus “Recomendaciones para equipos de salud. Nuevo Coronavirus 2019-nCoV”, publicadas el lunes.



Tras ese aislamiento, se prevé llevar a esos pasajeros al hospital Eurnekian, que está a siete minutos del aeropuerto, ya que la institución ya está preparada para recibir casos sospechosos y estudiarlos, indican desde Aeropuertos Argentina 2000, la concesionaria que controla los aeropuertos.