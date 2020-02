Un avión aterrizó de emergencia en Ezeiza por problemas en un motor

Lunes, 03 de febrero de 2020

Un avión de la compañía low cost Flybondi tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia esta domingo en el aeropuerto de Ezeiza. El incidente se produjo poco después de haber despegado rumbo a Bariloche, como consecuencia de una falla en uno de sus motores. Ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes y consiguió llegar a la terminal sin mayores contratiempos.





Los problemas surgieron a bordo del vuelo FO5270, que había partido desde el aeropuerto de El Palomar a las 16.54. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que el instrumental de la cabina de los pilotos indicara que uno de los motores tenía más temperatura de la normal. Ante esta situación, se dio aviso al al aeropuerto de Ezeiza y coordinaron el aterrizaje de emergencia.





Al respecto, fuentes de la empresa señalaron a Télam que "luego de que se activara la alarma que indica sobretemperatura en uno de los motores y una vez declarada la emergencia, el avión aterrizó en Ezeiza sin inconvenientes".



Por la tarde, la compañía emitió un comunicado en el que indicó: "Flybondi informa que el vuelo FO5270 que realizaba la ruta El Palomar-Bariloche presentó un desperfecto técnico en vuelo motivo por el cual regresó a Buenos Aires, aterrizando en el Aeropuerto de Ezeiza sin presentar problemas. Los pasajeros fueron desembarcados normalmente y retomarán su vuelo a Bariloche en otra aeronave de la compañía que saldrá de Ezeiza a las 21.30".



Como parte del protocolo activado, todos los servicios auxiliares de control terrestre dependientes de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) fueron activados de acuerdo a lo reglamentado. Esto implicó la puesta en servicio de autobombas y de todo el personal de atención de la emergencia. No obstante, no fue necesario su intervención en esta oportunidad.



Una vez realizado el desembarco, el avión comenzó un proceso de revisión para determinar si efectivamente había habido sobrecalentamiento de la unidad motora, o si se trató de una falsa alarma en el instrumental.



Fuentes de la compañía indicaron que este mismo avión, un Boeing 737/800NG matrícula LV-HQY, ya había estado parado durante tres días la semana pasada por fallas en sus dos motores.