Recomendaciones para reducir el riesgo de infección por Coronavirus Domingo, 02 de febrero de 2020 El lavado de manos con agua y jabón o con desinfectante para manos a base de alcohol, cubrir la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables o con el antebrazo y evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío, son algunas de las sugerencias para evitar esta enfermedad, que hasta la fecha no registra casos en el país.



El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, comunica a la población las recomendaciones para reducir el riesgo de infección por Coronavirus. Si bien esta enfermedad aún no presentó casos en la Argentina, se sugiere una serie de medidas preventivas, como lavarse las manos, cubrir la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables o con el antebrazo, entre otras.



A la fecha, un total de 9720 personas en todo mundo, concentrado en China, han contraído la enfermedad, que además ya causó 213 muertos en China. Los síntomas principales son fiebre, tos y dificultad para respirar.



En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, explicó: “Es una patología respiratoria, que no difiere de otro tipo de aislamiento al que se usa normalmente para cualquier patología respiratoria”, por lo que los hospitales están preparados para esto y dijo que el protocolo nacional se basa en dos ejes: la concientización y la difusión de la información.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el lavado de manos con agua y jabón o con desinfectante para manos a base de alcohol, cubrir la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables o con el antebrazo, evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío, cocinar bien la carne y los huevos y usar protección al tener contacto con animales vivos salvajes o de granja.







OTRAS RECOMENDACIONES:



VIAJEROS INTERNACIONALES: Al momento, la OPS /OMS, no recomienda ninguna evaluación específica para este evento de los pasajeros en los puntos de entrada, ni restricciones sobre viajes o el comercio, sin embargo, se recomienda:

o Promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio respiratoria aguda antes, durante, o después de un viaje internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados.



o Promover, entre los viajeros que arriban y salen del país, las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas durante los viajes, tal como toser en el pliegue del codo y la higiene de manos frecuente como acciones fundamentales.



o Específicamente para los viajeros con destino a la ciudad de Wuhan, se recomienda eviten: o el contacto tanto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas o asistir a lugares con presencia de animales de granja o salvajes, vivos o muertos e o ingerir alimentos crudos



PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES:

o Reconocimiento temprano y control de la fuente posible de infección en el ambiente hospitalario; Aplicación de las precauciones estándares para todos los pacientes:



o Higiene de manos y del ambiente.



o Uso de equipos de protección personal según evaluación de riesgo



o Descarte seguro de materiales corto punzantes



o Manejo adecuado del ambiente y del desecho hospitalario



o Esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios.



o Implementación de precauciones de aislamiento de contacto.



CONTROL ADMINISTRATIVO:

o Capacitación y educación de los trabajadores de salud;



o Acceso a pruebas de laboratorio rápidas para la identificación del agente etiológico



o Evitar de ser posible en Hacinamiento, especialmente en los servicios de emergencia.



o Ventilación ambiental adecuada en áreas dentro de los establecimientos de salud.