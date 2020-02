Un abogado donó su sueldo para que el pueblo tenga pediatra

Sábado, 01 de febrero de 2020

Ocurrió en la provincia de Santa Fé. El noble gesto del profesional se hizo eco en las redes y en los medios.





Sebastián Darrichón abogado oriundo de Puerto Gaboto provincia de Santa Fé, tuvo un gesto ejemplar para con el pueblo: se ofreció a donar su sueldo para que el pediatra comunal continuara atendiendo en el Samco (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad)



El médico pediatra por cuestiones administrativas tenía que dejar sus funciones en la localidad por ello Darrichón al enterarse se ofreció a donar su sueldo para que el servicio de pediatría no se interrumpiera.





A través de esa conversación con el pediatra del lugar, Luciano Lorenzo, dijo haber tomado conocimiento de que el médico estaba trabajando sin cobrar el sueldo. Por ello evaluó la situación con la mandataria local y el resto de la comisión de fomento, quienes le manifestaron que «no había dinero y no se podían asumir más costos», informó Darrichón a un medio santafesino.





"Yo soy de acá. Hice el jardín, primaria y la secundaria acá. La vida me llevó a Rosario pero, a fines de devolver algo de todo lo que me dio el pueblo, tomé esa decisión. Le propuse a la Jefa comunal que en vez de pagarme a mí, se lo pague al médico", dijo Darrichón a Cadena 3 en una entrevista. El abogado trabaja como asesor de la comuna y consideró que de esta manera podría colaborar con la localidad donde nació.





Así fue como la comisión comunal aceptó la propuesta y se ratificó la permanencia del médico para el seguimiento de los niños del pueblo en la atención pública.