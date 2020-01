Argentina lo dio vuelta y terminó la primera ronda con puntaje ideal

Viernes, 31 de enero de 2020

El seleccionado argentino sub 23 ganó con puntaje ideal el Grupo A del Torneo Preolímpico de Colombia al vencer esta noche a su par de Venezuela por 4 a 1, lo que le permitirá contar con el privilegio de jugar todos los partidos del cuadrangular final que otorgará dos plazas para los Juegos de Tokio 2020 en segundo turno y así poder evitar el calor de la tarde, además de cruzarse con Brasil, primero de la Zona B, en la última fecha.





El encuentro ante los venezolanos cerró la participación argentina en el Grupo A que se desarrolló en la ciudad de Pereira y como ya estaba clasificado, el director técnico Fernando Batista, que no dirigió al equipo en el campo de juego sino que se instaló en las gradas y le dejó su lugar al ayudante de campo, Esteban Solari, apeló a un equipo de habituales suplentes.





Esto se advirtió en el transcurso del primer tiempo, cuando la "Vinotinto" se mantuvo siempre en partido, emparejando el juego en la mitad de la cancha y pisando el área argentina con la asiduidad necesaria como para llegar a la ventaja promediando la etapa a través de un tiro penal convertido por Yeferson Soteldo, por una falta cometida al propio goleador por Facundo Mura.





Soteldo, el jugador más cotizado del seleccionado venezolano junto al boquense Jan Hurtado, le picó el remate al arquero de Lanús, Juan Pablo Cozzani, que alcanzó a manotear el balón con la mano izquierda pero no pudo evitar que ingresara al arco.





El transcurso de ese primer tiempo justificó, en definitiva, que Venezuela se fuera al descanso en ventaja, aún cuando no le sobraron méritos, por su leve superioridad en el balance del desarrollo de los 45 minutos.





Pero en la segunda parte Argentina ajustó detalles, los suplentes entraron en sintonía y, conforme los jugadores venezolanos fueron decayendo físicamente, los dirigidos hoy por un miembro de la prolíficamente futbolera familia Solari construyeron la mayor goleada que consiguieron a lo largo de la fase de grupos.



Todo comenzó a los cuatro minutos de la etapa final con un centro preciso de Gastón Togni para que Nazareno Colombo, de cabeza, lograra la paridad. Después de eso, todo quedó a pedir de boca para los argentinos, que fueron realizando una tarea constrictora en la media cancha, presionando a los volantes venezolanos y jugando permanentemente así en cercanías del arco rival.





Esa tarea de demolición empezó a dar sus frutos sobre la media hora con el 2-1 conseguido por el volante racinguista Matías Zaracho, ya que allí se derrumbó definitivamente Venezuela y le quedó expedito el camino a Argentina para llegar a la goleada.



Así, el ingresado mediocampista riverplatense Julián Álvarez colocó el 3-1 tras una lucida maniobra personal a los 41 minutos y sobre la hora redondeó el jugador de Talleres, de Córdoba, Nahuel Bustos, anotando tras un rebote que dio el arquero Cristopher Varela a un tiro penal ejecutado por el propio delantero argentino.



De esta manera el seleccionado albiceleste se adjudicó la zona A con 12 unidades, producto de las victorias sobre Colombia (2.-1)m Chile (2-0), Ecuador (1-0) y la de esta noche.



Por eso para los tres partidos de la ronda final, que se llevarán a cabo los próximos días lunes 3, jueves 6 y domingo 9 de febrero, siempre jugarán los dirigidos por el "Bocha" Batista a partir de las 22.30, de Argentina (las 20.30 de Colombia), cerrando justamente con Brasil, en partidos que televisarán TyC Sports y DirecTV.



Los otros dos clasificados a ese cuadrangular surgirán de los partidos que jugarán hoy a última hora Colombia y Chile, del grupo de Argentina, y los de mañana por el Grupo B que disputarán Bolivia-Perú y Paraguay-Brasil. Al margen de los brasileños, que como quedó dicho ya se clasificaron, en esta zona todos los equipos tienen chances de ingresar al cuadrangular final como segundos, incluyendo a Uruguay que mañana tendrá fecha libre.