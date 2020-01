Horóscopo para hoy 31 de enero 2020 Viernes, 31 de enero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No es necesario que hables compulsivamente, sé más reservado y aprende a usar los silencios adecuadamente.



Amor: Los celos y las discusiones tontas están empañando tu relación de pareja. Intenta revertir la situación. Sé más cauto.



Riqueza: Trata de tomar los problemas como oportunidades. Eso te permitirá el desarrollo de nuevas capacidades para crecer.



Bienestar: Los reproches no son buenos, puedes manifestar tu desacuerdo de igual manera, con inteligencia y cautela. Así no lamentarás dañar a alguien querido.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No tomes tus errores con tanto enojo, aprende a ser más indulgente contigo mismo. Relájate un poco y tómate las cosas con humor.



Amor: Esa persona que conociste te fascinó, fue amor a primera vista. Pero no te equivoques, no le interesan las relaciones estables.



Riqueza: Muéstrate proactivo y dinámico, demuestra que no le temes ni al trabajo ni al cambio. Es importante tener la actitud correcta.



Bienestar: Los cambios son difíciles de aceptar, pero representan crecimiento. Tómalos con calma y acepta el desafío, verás que con inteligencia llegarás lejos.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Momento perfecto para hacerte valer y actuar con firmeza y dulzura, pide y todo se te dará. Surgen discusiones con la familia.



Amor: En tu hogar y en el amor muestras agresión, lo que quizá pueda ocasionar el alejamiento de tus seres queridos. Mejor, trata de ser tolerante.



Riqueza: Transacciones comerciales y la perspectiva de intervenir en escritos y publicaciones, serán los derivados de tanto brillo social.



Bienestar: Es imprescindible que vigiles tu alimentación, centrando los cuidados básicamente en la asimilación del calcio.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tendrás la necesidad de estímulos constantes y tu buena salud dependerá del interés que sientas por la vida.



Amor: Buen día para el amor. Los que están en pareja tendrán un día para recordar y los solteros conocerán a alguien muy especial.



Riqueza: Jornada adecuada para efectuar compras, cerrar tratos e iniciar viajes ventajosos. También puede surgir una invitación especial.



Bienestar: Quizás tengas que seguir algún tratamiento para combatir trastornos reumáticos y dolencias en las articulaciones.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Una lección te hará entender que no puedes confiar sólo en tu buena estrella en los negocios. En la pareja, situaciones límites.



Amor: Riesgo de embarazos no deseados. Sé muy cuidadoso con tus encuentros en el día de hoy, disfrútalos pero con protección.



Riqueza: Una infusión tremenda de capital se aproxima, asegúrate de estudiar el medio e invertir correctamente.



Bienestar: No busques resultados inmediatos en proyectos importantes. Todo aquello que vaya a hacer diferencia en tu vida llevará tiempo y esfuerzo.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Estarás frustrado durante todo el día por no encontrar inspiración. A este inconveniente, se sumarán tensiones hogareñas.



Amor: Reanuda las actividades que te mantenían en forma. El que te veas atractivo elevará tu autoestima y te devolverá el encanto.



Riqueza: El buen pasar económico no está fuera de tu alcance. Pon todas tus energías en lo que haces y la oportunidad llegará sola.



Bienestar: La vida te dará duras lecciones pero estará en ti no permitir que se repitan. Aprende todo lo que puedas, de cada mal trago que pases, para no revivirlo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Recibirás una mentira de parte de una persona muy cercana a tu círculo íntimo. Intenta que esa falta no te deprima.



Amor: Lo interesante de un encuentro con alguien de tu entorno más íntimo, es la buena compenetración que se va a generar.



Riqueza: Mantendrás tus reservas frente a sugerencias que te hacen respecto a tus finanzas. Sigue tu jugada, será la mejor.



Bienestar: Anímate a vivir un nuevo amor, si te quedas encerrado en el caparazón del dolor no conseguirás nada. Hay un mundo nuevo esperándote.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Sorpresiva reunión donde te enterarás de cosas importantes. Trata de no encontrarte con esa persona con la que te citaste.



Amor: Te resistirás frente a la insistencia de alguien que piensa mucho en ti. Aprende a respetar lo que te pasa en lo profundo.



Riqueza: Tus ahorros no deben ser tocados. Si piensas en invertir, deberás estar muy seguro ya que no es tiempo de arriesgar nada.



Bienestar: No generes temores internos que hagan desequilibrar tus logros personales, la exigencia a veces es perjudicial. Libera una situación laboral.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Jornada de entredichos con vecinos y conocidos. No permitas que la tensión acumulada te haga hacer alguna tontería.



Amor: Se conjugarán ciertas situaciones negativas que agregarán leña al fuego de las discusiones ya presentes. Busca dialogar.



Riqueza: Hoy tu cuerpo te dará un llamado de atención respecto al ritmo con el cual te estas manejando. Disminuye la marcha.



Bienestar: Es importante no ceder ante la presión que pueda llegar a desencadenar el fracaso. La única manera irrefutable de aprender es a través de los errores.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No te permitas ceder ante la presión de una realidad complicada y tajante. Mantente sereno, y calmo, las cosas mejorarán.



Amor: Vivirás una jornada de continua reconciliación con tu pareja. Esto será la compresa fría que tanto necesitaban. Disfrútalo.



Riqueza: Se presentará la oportunidad de ayudar en gran manera a un par laboral. No la desaproveches, te será útil más adelante.



Bienestar: Es muy importante poner cuidado en la imagen que uno proyecta hacia el mundo. Muchas puertas se abrirán o cerrarán en función a esto.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Cada ruido del ambiente romperá tu concentración el día de hoy. Te será muy difícil cumplir tus obligaciones.



Amor: Estás en la relación que siempre soñaste, no dudas en jugarte el todo por el todo y ser tú mismo. Disfruta este momento.



Riqueza: No aceptes más carga laboral de la que puedas realizar, porque no puedes abarcar todo. Tu frenesí está afectando tu salud.



Bienestar: Debes seguir siempre hacia delante con la vista en el futuro. Vivir en el pasado terminará por hacer pasar tu vida de largo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Intenta calmar los arranques de nervios de tu pareja. Busca consolarla y evita que se involucre en problemas.



Amor: Buscarás alejarte de la relación trágica de amor-odio que estás viviendo. Hoy tomarás la determinación de dejarla atrás.



Riqueza: Sé más cauteloso en tus comentarios sobre tus compañeros de trabajo, porque no todos son de fiar. Sé cordial con todos.



Bienestar: Busca apoyo en tu pareja para tomar decisiones difíciles. A veces alguien de afuera logra ver los problemas desde otra perspectiva.