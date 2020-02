Anses otorga 2.200 créditos por día a jubilados y beneficiarios de AUH Sábado, 01 de febrero de 2020 El promedio otorgado es de $34.000. Quienes ya tienen un préstamo en marcha, no podrán pedir uno nuevo hasta abril pero hasta ese momento una moratoria les permitirá no pagar la cuota. Cómo se pueden tramitar



La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga un promedio de 2.260 préstamos diarios a jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras prestaciones sociales bajo las nuevas condiciones impuestas desde el cambio de gobierno, que incluyen tasas de interés más bajas y una moratoria para las cuotas correspondientes a enero, febrero y marzo.



En diciembre, el organismo previsional dispuso que las tasas, tanto para los préstamos en vigencia como para los que se otorguen en el futuro bajasen del 42% al 31,5% en el caso de los jubilados y del 48% al 36% para los titulares de AUH y asignaciones familiares. Esa baja implica una reducción en las cuotas mensuales que pagan los beneficiarios entre un 21% y un 40% en el primer caso y entre 11% y 36% en el segundo.



Desde la aplicación de las nuevas tasas, lanzadas el 26 de diciembre pasado, la Anses otorgó un promedio de 2.260 préstamos diarios por un monto promedio de $34.000. Hasta el 10 de diciembre, cada día se otorgaban en promedio 16.000 créditos.



En esa baja se exhibe uno de los objetivos del gobierno apuntado a “desendeudar” a los beneficiarios de prestaciones sociales, bajo el criterio de que en el gobierno anterior existió un endeudamiento excesivo que terminaba dejando poco margen para disponer de los haberes. En esa línea, la relación cuota/ingreso se redujo del 30% al 20%.



“El objetivo es ir desendeudando progresivamente a los jubilados, reforzando el poder adquisitivo de los haberes mínimos y la AUH como se hizo con el bono de fin de año, lo que da por resultado que los beneficiarios mejoren sus ingresos de manera genuina, evitando recurrir al endeudamiento para poder afrontar sus necesidades elementales”, explicaron a Infobae desde la Anses.



“De esta manera, se pone un límite real y positivo a la política de reemplazar ingresos genuinos por préstamos financieros a tasas elevadas", agregaron.



En la actualidad existen 5,5 millones de beneficiarios de Anses que tienen créditos otorgados. De ellos, 1,9 millones son beneficiarios de la AUH, otro 1,7 millón son jubilados y pensionados, 830.000 son receptores de asignaciones familiares y los 738.000 restantes son beneficiarios de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).



Desde la Anses se habla de poner “un límite” a los préstamos a tasas más elevadas otorgados durante el gobierno anterior.

Las cuotas de estos préstamos son pagadas mediante un descuento en el haber mensual, de manera que no hay posibilidad de que exista morosidad pero, a la vez, el beneficiario ve reducido su ingreso disponible.



¿Quiénes pueden tomar actualmente estos préstamos con tasas más bajas? Todos aquellos beneficiarios que no tengan otro préstamo en curso.



Quienes hayan sacado otro crédito y aún lo estén pagando, no podrán tomar uno nuevo hasta abril, cuando termine la moratoria. Los tomadores de estos créditos pagaron la cuota de diciembre y volverán a pagar recién en abril, ya que en enero, febrero y marzo la misma no será descontada, en un intento de mejorar los ingresos reales de los sectores con haberes más bajos. La cuota de abril ya será calculada con la reducción de tasas.



Según ejemplos informados por el organismo que preside Alejandro Vanoli, un beneficiario de AUH que recibió un préstamo de $16.500 por el que venía pagando una cuota de $ 823 pesos hasta diciembre, pasará a pagar $649, un 21% menos. Un jubilado que recibió un crédito de $ 50.000 con una cuota de $3.100, con la reducción de las tasas pagará $1.990 a partir de abril, un 36% menos.



¿Cómo es el trámite?



En la Anses destacan que la tramitación de estos préstamos debe ser realizada por el propio beneficiario, sin participación de intermediarios ni gestores. Una vez finalizado el trámite, el monto del préstamo se deposita en un plazo de 5 días hábiles en la misma cuenta en la que se cobra la prestación.



Para iniciar el trámite, debe sacarse un turno a través de la web de la Anses, www.anses.gob.ar, o llamando al 130, la línea telefónica gratuita del organismo. Con esa cita deberán presentarse en una de las UDAI, las oficinas del Anses para atención al público. La única documentación que deberá presentarse es el Documento Nacional de Identidad.