El Chamamé suena con fuerza en el festival nacional de Cosquín

Viernes, 31 de enero de 2020

Después de la exitosa edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, un grupo de funcionarios del Instituto de Cultura de Corrientes fue invitado a asistir al histórico festival de folclore de Cosquín.



Durante los últimos días se llevaron adelante gestiones y acuerdos para seguir trabajando en acciones concretas de hermanamiento de ambas celebraciones nacionales, y se acompañó las presentaciones de grandes músicos chamameceros.



En el marco de esta visita institucional, el intendente de Cosquín y Presidente de la Comisión, Gabriel Musso, recibió al Director General de la Fiesta del Chamamé, Eduardo Sivori, conviniendo ambos seguir trabajando con acciones concretas de hermanamiento de ambas fiesta nacionales.



En principio las acciones estarían dirigidas a fortalecer la participación de los valores emergentes, mediante la organización de una sub sede de la Pre Fiesta del Chamamé en Cosquin, y la realización de un selectivo de Pre Cosquin en la ciudad de Corrientes. Cabe recordar además que durante el desarrollo de la reciente edición, fue entregado el Poncho Coscoino a la Fiesta Nacional del Chamamé como símbolo de hermanamiento.



Se aprovechó también para difundir la Fiesta Nacional del Chamamé, que ya tiene fecha para el 2021. Eduardo Sivori dialogó con los medios acreditados y además de hacer un balance de la última edición, transmitió la invitación para el año que viene.



Martha y el río





El chamamé es protagonista en Cosquín. Prueba de ello fue el recital musical que se presentó, con enorme asistencia de público y medios, en el Microcine del Centro de Convenciones de Cosquín, el pasado miércoles 29.



El público que llenó el recinto y alrededor de 30 medios aplaudieron fervorosamente cada intervención de un exquisito elenco concertado de músicos y cantantes, integrado por Zuni Aguirre, Ariel "Chaco" Andrada (líder de La Callejera), Germán Kalber, Pablo del Valle, y Diego Brandán. También fue muy festejada en esta presentación la Pareja Nacional del Chamamé, Lourdes Montenegro y Jony Roth así como la pareja de Malvita Oporto y Rodrigo Geminiani.



Una producción colectiva de los mencionados artistas con la coordinación de Claudia Cerrutti y Marta Vidoni, "Martha y el río" es una propuesta artística que intenta poner en vuelo la poética musical de la escritora y compositora Martha Quiles. Correntina, defensora de las causas sociales y profundamente comprometida con el chamamé, Martha fue y es emblema de las mujeres en la música del litoral.



En un momento de profunda búsqueda de una nueva poética para el chamamé, esta propuesta está enfocada en la mirada mágica de quienes sienten que la poesía es parte fundamental del folklore argentino.



Ya en 1988 esta pluma le valió el premio “Revelación” a Zitto Segovia con “El varón que ya no existe” (con música del maestro Raúl Cerrutti), y los artistas consideraron que era el momento para que la autora de la letra de la Canción Oficial de la provincia del Chaco tenga un espacio para poner en valor, desde sus canciones, la impronta que quiso dejar, profundamente ligada a su obsesión por los secretos que río le susurraba al oído.



Bofill en el escenario mayor





El gran cantor loretano Mario Bofill, cuya presencia no pasa inadvertida en Cosquín, subirá esta noche al escenario Atahualpa Yupanqui como invitado especial del grupo La Callejera.



Lo hará acompañado por un grupo de bailarines correntinos de Litoral Ballet, que desplegarán todo su brillo y cadencia.