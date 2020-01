Desplegarán un importante operativo vial para los carnavales oficiales

Viernes, 31 de enero de 2020

La Municipalidad realizará en forma conjunta con la Policía de la provincia y la Dirección de Vialidad Nacional, un importante operativo de seguridad vial para las noches de carnavales oficiales.





Están previstas diferentes acciones para resguardar el libre tránsito de vecinos y turistas que asistan al evento cultural que se realizará en el Corsódromo “Nolo Alias”.



La Municipalidad de la ciudad de Corrientes en forma conjunta con la Policía y Vialidad Nacional desplegaran diferentes tareas preventivas de cara a lo que serán las noches carnestolendas en el Nolo Alias. Para la noche de este viernes se prevé la habilitación del tránsito, a partir de las 19, desde la Avenida Libertad hacia el Corsodromo; utilizando la nueva calzada que se está construyendo para la autovía y, la ruta 12, solamente se podrá utilizar para el regreso.

“Con esto se asegurara que se podrá tener mayor cantidad de calzada habilitada para una mejor fluidez en el tránsito y evitar cruces así y prevenir cualquier accidente fatal o vial en la zona”, señaló el Subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Juan Acinas quien participó, junto a otros funcionarios municipales, de la reunión que se llevó adelante en el Salón Verde de Casa de Gobierno entre representantes de la Empresa encargada de los carnavales oficiales, efectivos de las fuerzas policiales, empresa de seguridad, empresas prestatarias de la concesión de obras que se llevan adelante en la autovía y funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional.

Asimismo, el funcionario señaló que en toda el área de cobertura se realizaran controles de alcoholemia, controles sobre el uso del cinturón de seguridad y casco en el caso del tránsito con motos, entre otras medidas.

“Los controles de alcoholemia no solo se realizaran por parte de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad sino que también lo realizaría el área de Transporte para garantizar que quienes están al volante en el transporte privado (colectivos y remises ) estén en condiciones”, aseveró Acinas al mismo tiempo que adelantó que estas labores se llevaran a cabo con apoyo de la Policía Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

“Como siempre recomendamos a la gente que vaya que se divierta que consuma si es que quiere alcohol pero o que designen una persona que esté en condiciones de manejar en la ruta o que utilice algunos de los transportes gratuitos que habrá en la zona”, reflexionó el Subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Juan Acinas recalcando que desde hace tiempo se viene trabajando con las diferentes áreas en este tema y se hacen todos los esfuerzos posibles para brindar seguridad a los vecinos y visitantes que se acerquen al Corsódromo en las noches de carnaval.

En tanto que, el Jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza destacó que quien estará a cargo del dispositivo será el Director General de Seguridad y Prevención del Delito, Comisario General, César Fernández y se desplegarán más de 200 efectivos tanto dentro como fuera del Corsódromo.

“Esta reunión fue más para coordinar algunos aspectos legales y técnicos de algunos detalles que nos correspondía finalizar y creemos que todo lo dispuesto se llevara de forma efectiva”, reconoció.

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda destacó que el encuentro estuvo centrado en los ejes de trabajo con los diferentes estamentos que trabajaran de forma conjunta durante todas las noches de carnavales para garantizar mejor accesibilidad y mejor seguridad vial.

En ese sentido destacó que se “logró planificar durante todo este tiempo de trabajo anterior al carnaval y se nucleó toda la ciudad en diferentes ramales para cubrir los diferentes barrios y poder tener una cabecera en cada barrio hacia el Corsodormo”.

Además, recalcó que se sumó al ramal 110 C del Santa Catalina “que el año pasado estaba deshabitado y hoy en día también tendrá un servicio gratuito de colectivo. Todo esto se hace garantizando la seguridad vial y evitando la congestión sumado a que la gente pueda tener otro tipo de transporte que no sea el privado o individual”, dijo.



TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO



Vale mencionar que, a partir de las 20 de este viernes y durante todas las noches de carnaval oficial, la Municipalidad brindará el servicio de transporte gratuito hacia el corsódromo para los vecinos de los diferentes barrios. Para más información: https://bit.ly/315yZ3y