"Lucho cada hora de mi vida" dijo Thalía

Jueves, 30 de enero de 2020

La icónica cantante mexicana se confesó a corazón abierto sobre el padecimiento que aqueja el bienestar de su día a día.



El Lyme es una enfermedad transmitida por una garrapata, especialmente las de patas negras, que generan fatiga muscular y debilidad en las extremidades. Este padecimiento en la salud también provoca grandes erupciones y cansancio extremo, como también palpitaciones fuertes e incluso puede llegar a despertar una parálisis facial. Con este cuadro, convive la cantante mexicana Thalía desde hace muchos años y por primera vez profundizó a corazón abierto en una entrevista cómo la transita.



"Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo. Siento que un colectivo me atropelló y lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida”, reveló en un estremecedor relato la autora de "No me acuerdo" para la revista Galore. Si bien en su perfil público con la prensa y en las redes sociales se muestra feliz, fuerte y espléndida, no todo resulta color de rosas en la vida del artista.



Por supuesto no es la primera vez que hace mención al tema, aunque, en esta oportunidad lo profundizó de forma exhaustiva y sin tapujos pese a despertar una conmoción general. "La realidad es que es una enfermedad impredecible. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva”, continuó en su crudo descargo.



Sin embargo, al igual que el artista Argentino, Alejandro Lerner, quien es padeciente de asma y lo salvó la música para sobrellevar de la forma más sana y feliz su vida, la artista también encontró un antídoto en la música para hacerle frente al mal que la aqueja día tras día. “He aprendido a anteponer la mente al cuerpo, sin importar cómo me sienta. Salgo de la cama cada mañana de un salto y empiezo mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga, junto con el ejercicio y una dieta sana. Mantener una actitud positiva, centrada y vivir con gratitud son la mejor receta para sobrevivir a esto”, remató entre sentidas confesiones privadas.





Sucede que, según comprobaciones científicas la música ayuda a curar muchas enfermedades, por lo cual la carrera de Músicoterapia apareció en el campo de acción hace no tantos años y por lo tanto, hoy en día muchos jóvenes se convierten en profesionales de este rubro para mermar dificultades de niños autistas, con ADD, entre otras cuestiones y aportar su granito de arena. De la misma manera que esto sucede, los artistas la incorporan no solo como una habilidad y un disfrute, sino como una herramienta poderosa de sanación personal. Y verlo así, es una buena forma de remar entre aguas turbulentas, ¿no? . ¡Fuerza!