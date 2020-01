Vanessa Bryant habló tras la muerte de Kobe y su hija Gigi

Jueves, 30 de enero de 2020

La viuda de la leyenda de la NBA emitió su primer mensaje después del trágico accidente aéreo en el que murieron su esposo, su hija de 13 años y otras siete personas más. "Estamos completamente devastados", dijo



La esposa de Kobe Bryant, Vanessa, rompió el silencio tras el trágico accidente de helicóptero que causó la muerte de la leyenda de la NBA, de su hija Gianna María (Gigi), de 13 años, y de otras siete personas.



Vanessa Laine Bryant tiene la difícil tarea de sobreponerse a la tragedia que se llevó la vida de su hija de 13 años, Gigi, y su marido, Kobe, con quien compartió más de 20 años de su vida.



Una fuente cercana a la familia Bryant, relató a la revista People que Vanessa, "Ni siquiera puede terminar una frase sin ponerse a llorar". La mujer, de 37 años, está rodeada por "un buen sistema de asistencia, por personas que la aman y amaban a Kobe", agregó la misma fuente, la cual señaló que "igualmente nunca puedes estar preparado para algo semejante".



La esposa de "Black Mamba", que también es madre de Natalia (17), Bianca (3) y Capri (7 meses), está "devastada, pero está esforzándose mucho para no desmoronarse y mantenerse fuerte para sus hijas. Confía en su fe. No está sola, pero seguirá triste por mucho tiempo", sentenció la fuente. "Ahora debe ser fuerte. Pese a los altibajos (se separaron en 2011 y volvieron en 2013), eran almas gemelas. Ella pensaba en él como el compañero de vida", completó la misma fuente a la revista, la cual recordó que Vanessa y Bryant se casaron en 2001, con 18 y 22 años, respectivamente.



Hasta el momento, Vanessa no se había manifestado en forma pública. Sin embargo, este miércoles dio su primera muestra del duelo que atraviesa, el más duro de toda su vida. La esposa del fallecido deportista decidió quitar la restricción a su perfil de Instagram, el cual mantenía en privado, y cambiar su foto de perfil por una fotografía en la cual están Kobe y Gigi fundidos en un tierno abrazo mientras se miran con todo el amor del mundo. La postal fue tomada el 14 de febrero de 2016 en el Juego de las Estrellas de la NBA en el Air Canada Centre de Toronto, Ontario.



"Estamos completamente devastados. No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento"



Una hora después, publicó un extenso texto donde agradecía todas las muestras de afecto y oraciones que hacían en su nombre y en el de sus hijas en este "horrible momento". "Estamos completamente devastados por la repentina pérdida de mi adorable marido, Kobe - el increíble padre de nuestros hijas; y mi hermosa y dulce Gianna - una cariñosa, atenta y maravillosa hija, y asombrosa hermana de Natalia, Bianka y Capri. También estamos devastados por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo, y compartimos su dolor íntimamente", expresó Vanessa en un posteo realizado en Instagram.



"No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento. Me consuela saber que Kobe y Gigi sabían que eran tan profundamente amados. Fuimos increíblemente bendecidos al tenerlos en nuestras vidas. Ojalá estuvieran aquí con nosotros para siempre. Fueron nuestras hermosas bendiciones que nos fueron arrebatadas demasiado pronto"



"No estoy segura de lo que nos depara la vida después de hoy, y es imposible imaginar la vida sin ellos. Pero nos despertamos cada día, tratando de seguir adelante porque Kobe, y nuestra niña, Gigi, nos iluminan el camino. Nuestro amor por ellos es infinito, y eso es lo que significa, inconmensurable. Solo desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotras, para siempre".



"No estoy segura de lo que nos depara la vida después de hoy, y es imposible imaginar la vida sin ellos"



Por último, agradeció haber compartido la "alegría, dolor y apoyo con nosotros" y pidió respeto y privacidad para "navegar en esta nueva realidad". Además, anunció que "Para honrar a nuestra familia del Equipo Mamba, la Fundación Deportiva Mamba ha creado el Fondo MambaOnThree para ayudar a apoyar a las otras familias afectadas por esta tragedia. Para donar, por favor vaya a MambaOnThree.org", e invitó a todos a visitar MambaSportsFounfation.org "Para promover el legado de Kobe y Gianna en los deportes juveniles".



"Muchas gracias por tenernos en sus oraciones, y por amar a Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri y a mí", concluyó Vanessa junto a una imagen familiar.





Días antes de perder la vida, el deportista, mentor y escritor celebró un nuevo aniversario junto a Vanessa. A través de Instagram, Kobe le había dedicado hermosas palabras de amor. "En este día, hace 20 años, conocí a mi mejor amiga, mi reina, @vanessabryant", escribió Kobe el pasado 28 de noviembre. "Decidí llevarla a una cita en Disneyland esa noche para celebrar al estilo de la vieja escuela (antes de las 4 princesas)", agregó Bryant. En su emotiva publicación agregó fotos juntos y expresó, "Te amo, mi mamacita, por siempre".





"Gigi" acompañaba a su papá a todos los partidos de la NBA y de la WNBA y se entrenaba con él. Kobe comentó que en una ocasión alguien le dijo que tenía que buscar tener un niño para que siguiera con el legado y la adolescente, muy segura contestó: '"Ese es mi trabajo, yo puedo hacerlo" y el exjugador acotó: "Es cierto, ella lo hará", comentó durante una charla con Jimmy Kimmel.



El gran sueño de la segunda hija de Vanessa y Kobe, a quien llamaban "Mambacita", era unirse a la Universidad de Connecticut, antes de probar suerte en la WNBA. Y ya era toda una estrella en su actual equipo. Sus aptitudes en la cancha llamaban la atención de todos los que la veían jugar. El entrenador del equipo LA Sparks, franquicia con base en Los Ángeles, estuvo especialmente interesado en ella, por lo que su futuro se veía prometedor.





Bryant, de 41 años, viajaba con hija Gianna, John Altobelli, DT del equipo de básquet del Orange Coast College, situada en el condado de Orange donde vive la familia del ex astro, Keri, la esposa de Altobelli, y Alyssa, hija del matrimonio y compañera de Gigi, también de 13 años, Sarah Chester y su hija Payton, también compañera de Gigi, Christina Mauser, entrenadora de básquet femenino y Ara Zobayan, piloto de confianza del ex escolta de los Angeles Lakers. Todos se dirigían a un torneo de baloncesto femenino en la Academia de Deportes Mamba en Newbury Park.



El Sikorsky S-76B salió del aeropuerto John Wayne en Orange, justo después de las 9 a.m., luego hizo un giro en U en el área de Calabasas, subió y terminó realizó un fuerte descenso. Todos los cuerpos han sido recuperados y están siendo examinados, dijeron las autoridades.



Los aficionados tendrán la posibilidad de despedir al ídolo deportivo en una ceremonia pública a realizarse en el maxi-estadio del Los Angeles Memorial Coliseum dado que el Staples Center, la casa de los Lakers, no es lo suficientemente grande.