Se cayó la venta de Adolfo Gaich de San Lorenzo a Brujas

Viernes, 31 de enero de 2020

Hubo problemas con los avales del club belga, que además exigía objetivos complicados como “bonus” para pagar el total de la transferencia.





Marcha atrás. Inesperada. De último momento. No se hace. Finalmente, Adolfo Gaich no irá al Brujas de Bélgica. Cuando los directivos de San Lorenzo ya se frotaban las manos porque habían aceptado la oferta de 17 millones de dólares brutos para concretar la venta más importante en la historia del club, todo se empiojó y quedó en la nada misma.





"Para nosotros está caído", le confirmó a Clarín una voz dirigencial de peso dando por cerradas las tratativas con los belgas, que cancelaron su viaje a Buenos Aires cuando se enteraron que desde la entidad azulgrana habían ordenado que Gaich se quedara en Colombia (allí disputa el Preolímpico con la Sub 23) hasta resolver los detalles -no menores- pendientes.



Desde Boedo aseguran que los de Brujas "jamás llegaron a mandar la oferta final". Esto sucedió porque existía un problema con los avales para garantizar la operación, por lo que la negociación se estancó a tal punto que, a horas del cierre del mercado de pases, el atacante cordobés continuará en el Ciclón, a no ser que aparezca una oferta similar en monto y mejor en condiciones. "Hubo sondeos de grandes de Europa, pero nada concreto hasta acá", avisan desde la CD cuerva.



Los bonus por objetivos también fueron un tema en el que se presentaron diferencias. San Lorenzo pretendía objetivos "alcanzables" por el jugador, para asegurarse el cobro total de la transferencia, pero desde Brujas proponían metas más lejanas, como por ejemplo, que Gaich haga 15 goles en la temporada. Una situación impredecible.





Entonces lo que ocurrió es que Brujas aceleró fuerte por Michael Krmencík, un centrodelantero de 26 años que juega en el Viktoria Plzen y que tiene similares características físicas y futbolísticas que el cordobés. Fue el propio club checo quien blanqueó las tratativas en sus redes sociales: Krmencik se hará la revisión médica y, en caso de no haber problemas, se convertirá en nuevo futbolista de Brujas.



Desde la dirigencia de San Lorenzo sostienen que "si los números no cierran no habrá venta alguna" y que "no hay desesperación por vender" puesto que ya habían planificado económicamente el semestre sin contemplar la venta.



Por ahora, Gaich volverá al Ciclón cuando finalice el Preolímpico.