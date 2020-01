Pablo Pérez y su futuro muy incierto en Independiente

Jueves, 30 de enero de 2020

La dirigencia pretende buscarle una salida al volante de 34 años, cuyo representante está en España. ¿Se va?







En el palco visitante de la Bombonera, también hubo reproches hacia la dura infracción sobre Jorman Campuzano, que le valió una nueva expulsión a Pablo Pérez. Varios dirigentes de Independiente consideraron como una nueva irresponsabilidad del volante ese planchazo a los 30 minutos del segundo tiempo.





Y esta fue una gota que colmó el vaso de la paciencia dirigencial del Rojo, que busca la manera de liberarse del futbolista de 34 años. No será algo fácil de lograr, puesto que Pérez tiene contrato hasta junio de 2021.



El patadón sobre el colombiano, que podría valerle una sanción de más de una fecha, es la excusa perfecta para acelerar con una intención que ya viene dando vueltas hace rato por la cabeza de los directivos de la mesa chica del Diablo.



Pablo Pérez tiene uno de los salarios más elevados del fútbol argentino y el club de Avellaneda, que está reduciendo su presupuesto del plantel profesional, pretende sacarse de encima ese sueldo. De hecho, mantiene una deuda con él.





Ahora bien, ¿de qué manera Pérez puede irse de Independiente? La opción más rápida y sencilla, si es que desde la CD roja no quieren contar más con él, sería rescindirle el vínculo antes de tiempo. Esta alternativa no sería económicamente viable para la entidad presidida por Hugo Moyano, puesto que debería abonarle un resarcimiento por el año y medio que le queda firmado.



¿Entonces? El representante del futbolista se encuentra en Europa y allí se quedará hasta el cierre del libro de pases, este viernes 1° de febrero. Según pudo saber Clarín, hay dos clubes españoles interesados en el volante. Pero hay barreras.



La primera es que por la avanzada edad de Pérez, no quieren comprar su pase. Por lo tanto, la operación deberá ser a través de un préstamo o bien que quede libre. Para que quede en libertad de acción debería rescindir y para rescindir ya se dijo lo que debería ocurrir. Una cesión, entonces, parece ser la salida más viable.



Sin embargo, hay más complicaciones. Ambos clubes interesados están al límite de su presupuesto del plantel y La Liga les impide sobrepasarse. Para poder sumar a Pérez, tendrán que concretar alguna baja por estas horas para generar un margen y así poder incluir su contrato.



Así y todo, la idea desde el entorno del jugador es pedir que lo pongan al día antes de emigrar. Por el momento, no hubo contacto directo entre integrantes de la cúpula dirigencial (léase los Moyano o Héctor Maldonado, secretario general) y el agente de Pablo.



El árbitro Fernando Echenique informó la expulsión del domingo como “juego brusco grave”, algo que podría ser sancionado con más de una fecha de suspensión. El Tribunal de Disciplina deberá expedirse este martes. Si a Pérez le dan dos fechas, no solamente no estará el sábado ante Rosario Central, sino que se perderá por segunda vez consecutiva el clásico de Avellaneda por ver una tarjeta roja.





Según averiguó este diario, el mediocampista estaba apenado por lo ocurrido, aunque asegura no haber ido a trabar con la intención de lastimar al rival. “Llegué tarde”, deslizó en su círculo íntimo.



Lucas Pusineri​, en tanto, está a la expectativa de lo que pasará con él, a quien considera titular. El DT pide desde hace días que refuercen el mediocampo con un “volante mixto”. Por ahora no llegó nadie. En las últimas horas comenzó a sonar con fuerza la posibilidad del retorno de Federico Mancuello. ¿Vuelve?