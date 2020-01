Ponen en cuarentena e impiden el desembarco en Italia de un crucero

Jueves, 30 de enero de 2020

Es por una turista de Macao que presenta síntomas compatibles. Hay argentinos a bordo.







Unos 6.000 pasajeros de un crucero de la compañía Costa Crociere fueron retenidos dentro de la nave en el puerto de Civitavecchia, en Italia​, por una turista originaria de Macao que presenta los síntomas compatibles con el coronavirus. El barco llegaba procedente de España.





Los pasajeros de la nave Costa Smeralda pasaron antes por las ciudades españolas de Palma de Mallorca, Barcelona y la francesa Marsella y se encuentran en este puerto cercano a Roma desde esta mañana a la espera de que se realicen los análisis a la mujer. El capitán del barco les comunicó que no podrán descender hasta conocer los resultados.



La cónsul argentina en Roma, María Lucía Dougherty de Sánchez, confirmó en diálogo con TN que hay 35 argentinos a bordo y que "todos están bien".



El protocolo comenzó después de que la mujer originaria de Macao, región autónoma de la costa sur de China, presentara fiebre y problemas respiratorios. Por esa razón, tanto ella como su marido fueron aislados en el hospital del barco, según una información de la agencia EFE.



Por este motivo, hasta la nave se trasladó un equipo del hospital Spallanzani de Roma, que realizó las pruebas a la mujer y regresó al centro para analizarlos y dar un resultado lo antes posible.



La pareja, según los medios italianos, embarcó en el puerto de Savona, en Génova, noroeste de Italia, después de llegar al aeropuerto de Malpensa en Milán el pasado 25 de enero.



El desembarco estaba previsto a las 9 de la mañana, hora local, en el puerto romano y, aunque en un principio solo se anunció un retraso de media hora mientras se hacían gestiones de puerto, finalmente se prolongó hasta pasado el mediodía. Fue por entonces cuando el comandante de la nave anunció por megafonía que se estaban llevando a cabo los controles sanitarios pertinentes y llamó a la calma porque lo más probable es que se trate de una gripe común, señaló a EFE el turista italiano.



El testimonio de una pasajera argentina

Gabriela, una pasajera argentina del crucero, contó en diálogo con TN que el clima dentro del barco es "súper tranquilo" y que los resultados de los estudios estarán "esta noche".



"Teníamos que llegar a Roma por la mañana. Nos dijeron que estaba demorado por controles sanitarios de rutina. La primera información formal la dio el capitán por los altoparlantes y dijo que debido al coronavirus iban a hacer controles más exhaustivos que de costumbre", explicó Gabriela, que viaja junto a otros cuatro argentinos.



Fue a través de las redes sociales que se enteraron que "habría dos personas infectadas". Y agregó: "Recién hace media hora nos dijeron que les hicieron análisis a dos personas sospechosas de estar infectadas y que hoy a última hora van a estar los resultados. Hasta ese momento nadie puede descender del barco".



Las autoridades del crucero "no habían dado ninguna indicación particular hasta esta mañana, cuando comenzaron a obligar a los pasajeros a lavarse las manos permanentemente".



De todas formas, aclaró Gabriela, "están todos súper tranquilos". "Hay gente yendo a comer, tomando sol, tomando alcohol... hay cero pánico a bordo", cerró.



El virus que comenzó en la ciudad china de Wuhan ha causado por el momento 170 muertos en China y más de 7.000 contagios.