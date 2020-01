Madre del niño fallecido dijo estar destrozada y que anhela justicia Jueves, 30 de enero de 2020 Desde la ciudad de Rosario donde reside, Nancy Altamirano afirmó “tengo que salir adelante, porque tengo un bebé de 7 meses, debo sacar fuerzas para estar mejor. Me quitaron a mi vida entera”. En tanto, agradeció el apoyo de la comunidad.





A casi dos semanas de la trágica muerte de un niño y su abuelo, la madre del menor pidió justicia desde la ciudad de Rosario, donde se mantiene informada del caso por el cual hay un único detenido.



“Por cómo está actuando la Justicia, me siento destrozada, me quitaron mi vida entera”, se lamentó Nancy Altamirano que perdió a su hijo Nahuel.



Seguidamente, agregó que “tengo que salir adelante, porque tengo un bebé de 7 meses, debo sacar fuerzas para estar mejor”.



“Queremos que se haga justicia y que no escondan nada, que todo lo que aporten sea transparente”, en referencia al hecho que provocó la muerte de su pequeño hijo y su suegro.



Sobre el conductor alcoholizado de la camioneta y su acompañante, quienes tras embestir al abuelo y al nieto se dieron a la fuga, señaló que “son culpables los dos”.



“No voy a parar hasta que pague por lo que hicieron, me arrebataron la vida de mi hijo de cuatro años y de mi suegro, son culpables los dos”, aseguró.



Por otra parte, consultada sobre el conductor, expresó que “muchos testigos dicen que no es el que está preso. No sabemos, lo único que queremos es justicia”.



Finalmente, Nancy Altamirano agradeció a los vecinos de Paso de la Patria, donde dijo que su familia veranea hace varios años. “Tenemos mucho agradecimiento, no lo dejaron solo a mi marido, lo ayudaron sin conocerlo, hicieron la marcha, nos acompañaron siempre”.



También le habló a la familia de los responsables del accidente. “A la familia de ellos quiero decirles que paguen por lo que hicieron, nada más, los dos. Me arrebataron la vida de mi hijo de 4 años. Ellos nunca van a sentir mi dolor porque a ellos no le mataron un hijo, pero quiero que paguen por lo que hicieron”.



Cabe recordar que el fatal accidente de tránsito se produjo el viernes 17 de enero último en el barrio Rincón de la villa turística. El abuelo fue identificado como Abel Enríquez, de 78 años, y el nieto de 4 se llamaba Nahuel. Ambos eran oriundos de Rosario, Santa Fe.



Por el doble homicidio se encuentra detenido Sebastián Rodríguez (27), quien según afirman iba al mando de la Volkswagen Amarok. Además, al ser demorado, se comprobó que tenía 1,65 de alcohol en sangre.

Sin embargo, testigos del siniestro afirman que el que conducía el vehículo era el acompañante.