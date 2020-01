ANMAT prohíbe la comercialización de tres esmaltes de uñas Jueves, 30 de enero de 2020 La medida se dispuso a raíz de que no pudo garantizarse el origen ni la calidad del producto.



Por medio de la disposición 480/2020 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización en todo el territorio nacional de una marca de esmaltes para uñas.



Se trata de tres artículos rotulados como:



- MAGK SOAK OFF BASE COAT: contenido neto 10 mililitros - MAGK SOAK OFF TOP COAT: contenido neto 10 mililitros - NAIL POLISH KYLIE MIRROR: contenido neto 15 mililitros



Los tres productos son de uso cosmético y muy similares entre sí, con la diferencia de que uno es empleado como base para uñas (base coat), otro como capa principal o superior del esmaltado (top coat) y el último a modo de decoración, provocando un "efecto espejo" luego del secado (nail polish mirror).







Según investigó la entidad, estos artículos eran comercializados y distribuidos en varios comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de que figuraban en una plataforma de compra y venta vía web. Según se explicó, no se pudo constatar si las marcas correspondientes a estos esmaltes se encontraban inscriptas en la base de datos de Admisión de Productos Cosméticos de la ANMAT.



Asimismo, por desconocerse su verdadero origen, el contenido, el modo de elaboración y para proteger a eventuales usuarios, se optó por prohibir de forma preventiva la venta y el uso de estos productos.



La disposición seguirá en vigencia hasta tanto pueda garantizarse la veracidad, calidad y seguridad de los artículos.