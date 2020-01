San Lorenzo vendió a Gaich que se irá al fútbol de Bélgica

Miércoles, 29 de enero de 2020

El goleador de 20 años incluso iba a viajar a la Argentina para la revisión, pero se quedará en Colombia, donde disputa el Preolímpico con la Selección. La cifra de cierre es cercana a la de la cláusula





Adolfo Gaich sumó unos pocos minutos con la camiseta de San Lorenzo pero de todos modos su nombre quedará impregnado en los libros de oro del club: se marchará al Brujas de Bélgica por una de las cifras más abultadas de toda la historia.



En un principio, la cuenta oficial de la selección argentina confirmó que el goleador de la selección argentina Sub 23 que actualmente está disputando el preolímpico abandonará la concentración por unos días para realizarse la revisión médica correspondiente. “El delantero de Argentina, Adolfo Gaich, viajará hoy rumbo a Buenos Aires para realizarse la revisión médica con el Club Brujas, regresando a Colombia, este viernes, a primera hora de la mañana”, señaló el perfil oficial del combinado nacional.



Sin embargo, horas después, la misma cuenta señaló que el viaje no se producirá: de cerrarse algunos detalles (como los avales) la revisión se llevará a cabo en Colombia.





Una de las instituciones más importantes del fútbol de Bélgica desembolsará 17 millones de dólares brutos por el 90% de la ficha, dejando un ingreso cercano a los 14 millones de la moneda norteamericana limpios para las arcas de la entidad de Boedo.



El futbolista de 20 años, que se perderá mañana el último duelo de la fase de grupos del preolímpico contra Venezuela, quedará como uno de los apellidos que más dinero hicieron ingresar al club con su salida junto con el colombiano Iván Córdoba (Inter pagó 15 millones de dólares por él en el 2000) y Ángel Correa (Atlético de Madrid pagó 10 millones de dólares por el 60% en el 2014).



Gaich acumuló un total de 24 presentaciones –fue titular 13 veces– con la camiseta del Ciclón desde su debut en agosto del 2018 frente a Unión en Santa Fe y contabilizó 7 goles.



Llegará a un equipo que lidera la primera división del fútbol belga con ocho puntos de distancia sobre su inmediato perseguidor y que el 20 de febrero disputará el duelo de ida de los 16avos de final de la Europa League contra el Manchester United en Bélgica y una semana más tarde definirá el boleto a octavos en el Old Trafford.



En este mercado de pases, el Ciclón incorporó a Nicolás Uvita Fernández de Defensa y Justicia para cubrir la posición de centrodelantero ante lo que había sido la partida de Nicolás Blandi al Colo Colo y previendo una posible salida de Gaich. El entrenador Diego Monarriz, además, sumó al Torito Diego Rodríguez y al defensor Alejandro Donatti, más allá de repatriar al arquero Fernando Monetti desde Atlético Nacional de Colombia.