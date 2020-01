Valdés recibió al nuevo director regional de Prefectura

Miércoles, 29 de enero de 2020

El gobernador Gustavo Valdés recibió este miércoles al prefecto general Osvaldo Daporta, flamante director de la Región Norte de la Prefectura Naval Argentina, quien se presentó ante el mandatario provincial para cumplir con el saludo protocolar que impone la nueva función.



El prefecturiano se puso a disposición en la ocasión para el trabajo en conjunto con la Policía de Corrientes y ratificó la desmentida judicial sobre el involucramiento al gobernador correntino en un caso de narcotráfico, mediante una falsa noticia.



“Vine a presentar mis saludos al señor Gobernador, dado que el día 13 de enero me hice cargo aquí de la Región Norte, que abarca Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, por lo cual también voy a tratar de saludar a las máximas autoridades de cada provincia”, declaró Daporta al salir de la reunión que tuvo lugar en el despacho oficial de Valdés.



Luego indicó que la charla allí mantenida fue muy amena, calificando al Gobernador como “una excelente persona, muy amable y cordial” y a quien le agradeció, porque “se puso a disposición, igual que yo ante él para lo que necesiten, ya que vamos a trabajar juntos por el bien del pueblo”.



En este sentido, relató que “casualmente soy amigo del comisario general Félix Barboza (Jefe de la Policía de Corrientes), así que le dije (al Gobernador) que nos vamos a juntar para trabajar y así ayudar a la seguridad de toda la provincia”.



Cabe señalar que durante el contacto con la prensa en Casa de Gobierno, Laporta fue consultado sobre la falsa noticia que vinculaba a Valdés y un funcionario provincial con un secuestro de drogas en una embarcación. Y aunque no mencionó que este tema lo haya hablado con el mandatario provincial en este encuentro, señaló al respecto: “Lo que dijo el Fiscal (Flavio) Ferrini tiene razón”, considerando que el funcionario judicial que entiende en esa causa descartó veracidad alguna en esa versión emanada desde un medio local.



Y el nuevo jefe regional de Prefectura también fue categórico en la desmentida al afirmar que “no hay ninguna vinculación política en ese caso, no es cierta esa información”.



Cabe agregar que Daporta estuvo acompañado en esta visita al Gobernador, por el prefecto Claudio Antonio Vaca, jefe División Secretaría Oficina de Investigaciones de Violencia de Género.