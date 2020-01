Flor Jazmín filmó a un hombre que la acosó en la calle

Miércoles, 29 de enero de 2020

A través de sus stories de Instagram, Flor Jazmín Peña denunció de manera pública a un hombre que le mostró sus partes íntimas en la vía pública. La bailarina filmó el momento y Ángel de Brito compartió el posteo preguntando si alguien lo identifica.





En el video compartido, se puede ver a un hombre que sube en su bicicleta y huye del lugar debido a que la joven empezó a filmarlo. Por tal motivo, Flor Jazmín Peña resaltó: “que loco no? cuando estás sola en la calle les encanta mostrar la pija pero cuando les ofreces más audiencia y exposición arrugan”.



Y cuestionó: “Se ve que disfrutan de verte sola, nerviosa, en estado de alerta, el mismo estado en el que entran ellos cuando alzas la voz y le pones la camarita encima”.



Luego del hecho, la bailarina reflexionó y consideró que es importante la reacción pero “no es necesario que responda”. Y destacó que en ese momento “se sube la adrenalina y un montón de cosas químicas. Por eso es importante que no se lo guarden” y apostó a que descarguen de algún modo el miedo o la bronca.



A su vez, la bailarina recordó el temor de acoso en la vía pública y medios de transporte. De hecho, planteó: “ni hablar de la cantidad de años que viaje perseguida pensando que me iba a volver a suceder (y en esas época tomaba bondi, tren y subte todos los días)”.



De esa manera, la bailarina incentivó a denunciar el acoso callejero como así también reaccionar de inmediato para buscar protección.