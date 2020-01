Robert Sicario Rojas, la revelación de River: “Tengo el apodo medio al pedo”

Miércoles, 29 de enero de 2020

Al zaguero paraguayo, que gana lugar en el equipo de Gallardo, todavía le cuesta adaptarse a la Argentina. “Es muy difícil conseguir buena mandioca”, se lamenta.





A Robert Rojas​ se lo puede calificar como un jugador antisistema. Que rompe con el protocolo que parece envolver al común del jugador de fútbol. Basta con observar las fotos de sus vacaciones: ayudando en la colecta en la chacra familiar o atendiendo el almacén de sus padres en Peguahomi, cerca de Belén, la capital del departamento de Concepción, a unos 400 kilómetros de Asunción. El defensor, que ahora tiene 23 años, pasó del campo a jugar en Guaraní de Paraguay y de ahí saltó a River. Y a una nueva vida, claro...





Una vida a la que tuvo que acomodarse. Pero lejos de la inquietud que puede darle la adaptación a la gran ciudad, su principal preocupación es otra. “No es nada fácil venir a un club tan grande y adaptarse rápidamente. Mi vida es bastante distinta, de a poco me voy adaptando a la Argentina y al mundo River. Lo que más extraño es la comida de Paraguay​. Tengo a mi novia conmigo y tratamos de conseguir algunos productos, pero no son lo mismo. Me desespera que es difícil conseguir buena mandioca", admitió entre risas la revelación de River en el inicio de este año. El asado no es parte de sus devociones, y entre sus gustos preferidos estaban los sandwiches de empanadas, una curiosidad para los argentinos pero que es un plato habitual en su tierra natal.



Rojas jugó como líbero en la línea de tres marcadores centrales que Gallardo diagramó para los encuentros ante Independiente y Godoy Cruz. Y ante los mendocinos, el DT dejó al paraguayo en el equipo y sacó a Javier Pinola, nada menos.





¿Cuándo y cómo supo Rojas que seguiría siendo titular? El mismo lo cuenta: “Me enteré en la charla técnica que iba a jugar porque no estaba definido el equipo. Uno trabaja para aprovechar las oportunidades cuando se presenten. Y cuando vi que mi nombre figuraba en la pizarra entre los que iban a jugar de entrada me dio una gran alegría, una satisfacción enorme". Y agregó: “El profe (por Gallardo) me da la confianza y por sobre todo hago mi trabajo y estoy tranquilo adentro del equipo. Tenemos una competencia muy sana dentro del plantel y siempre juega el que mejor está. River es una familia con un grupo de jugadores muy buenos y los mayores siempre me hablan: Pinola es un referente para mí y también Ponzio y Scocco me suelen decir que haga mi trabajo y nada más, que esté tranquilo".



Con respecto a su nueva función, este defensor de mediana estatura (mide 177 centímetros) pero de saltos altos, comentó: "Muy pocas veces jugué en línea de tres, en Paraguay casi nunca. Acá ya se había practicado, una vez jugamos así contra Rosario Central y a partir de ahí empecé a conocerlo. Debo mejorar un poco de en los cruces para llegar mejor y estar muy atento porque soy el último hombre. Pero las alineaciones son lo de menos. River siempre trata de jugar y tenemos que estar siempre concentrados".



Tan atípico parece Rojas que hasta sus características de juego van a contramano del apodo que le puso un excompañero suyo de Guaraní en su primera pretemporada. Lo iban a rapar y estaba serio. Ahí, le dijeron: “Este tiene cara de sicario”. Y le quedó ese sobrenombre tan particular. "No es mi fuerte hacer muchas faltas, no soy de dar demasiadas paradas. Trato de usar mi velocidad y anticipar todas las veces que pueda. Lo tengo medio al pedo el apodo de Sicario porque no soy de pegar mucho", expresó con gracia.





Disfruta de este momento el paraguayo. Mostró un gran nivel ante Godoy Cruz y hasta salvó a River del empate sacando una pelota que iba a ser empujada a la red. Afirma, con tranquilidad: "Tenemos que pelear la Superliga hasta el final, paso a paso y no confiarnos porque hay muy buenos equipos que también lucharán por el título".



Ya más acomodado a la vida de River, confiesa: "Lo que más me sorprendió fue el fanatismo del hincha, nos brindan siempre mucho cariño". Y desea un buen porvenir, en el que buscará ser campeón con River y vestir la camiseta de su país. "No hablé con Berizzo todavía. Paraguay tiene muy buenos centrales y habrá competencia seguro. Mi deseo es tratar de jugar la mayor cantidad de partidos y la Copa América".



Ahí va Rojas. Por nuevos objetivos. Sin dejar la búsqueda de una buena mandioca. Y sin pegar patadas, a pesar de ese apodo que le hizo otra fama.