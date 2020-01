Nadal se despidió del Abierto de Australia y puso en juego el número 1 del mundo Miércoles, 29 de enero de 2020 El español cayó en cuartos de final contra el austriaco por 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6 y 7-6 (8-6) y no pudo sumarse a los clasificados a la anteultima ronda del torneo.





Rafael Nadal se despidió del Abierto de Australia en los cuartos de final al caer en una dura batalla ante un magnífico Dominic Thiem por 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 y 7-6 (6), y dejó la primera posición mundial en manos del serbio Novak Djokovic que se convertiría en nuevo número uno en el caso de salir campeón en Melbourne Park.



Con el triunfo, el número cinco del ranking fue el último en acceder a las semifinales del torneo en donde ya esperaban Roger Federer, que se medirá ante Novak Djokovic y Alexander Zverev, su próximo rival.



Nadal volvió a despedirse una vez más de su Grand Slam menos exitoso, donde cuenta con tan sólo una corona, tras sucumbir ante el alto nivel tenístico propuesto por Thiem que remontó tanto una bola de set al resto en la primera manga, como un 2-4 en el segundo parcial.





Su derrota, además, le privó de conseguir el hito de convertirse en el primer jugador en la historia en conseguir cada uno de los torneos Grand Slam por partida doble.



El partido arrancó a un ritmo endiablado por parte de ambos tenistas y los largos e intensos peloteos no tardaron en hacerse un hueco en la Rod Laver Arena. Fue el español quien dio el primer zarpazo al resto tras convertir una rotura en blanco para imponer el 3-5 a su favor después de haber conseguido tan sólo un punto con el servicio del austriaco hasta ese momento.



Sin embargo, Thiem no se acongojó y salvó una pelota de set al servicio de Nadal que le ayudaría para hacer realidad el ‘contra-break’ que alargaría el set al desempate. El cuarto set, que resultaría el definitivo, contó con una tempranera rotura del austriaco que pilló de sorpresa a un Nadal que acaba de insuflar nueva energía tras la consecución del tercer parcial.



Le tembló el pulso por primera vez en el partido al joven de Wiener Neustadt (Austria) y Rafa consiguió una rotura sobre la bocina para igualar el set a cinco iguales.



Sorprendentemente, el austriaco se recompuso a los pocos minutos del mazazo recibido cuando se disponía a cerrar el partido y se llevó un emocionante desempate por 8-6 tras más de cuatro horas de esfuerzo. Tras su eliminación el balear no podrá igualar con veinte títulos Grand Slam al suizo Roger Federer que disputará este jueves las semifinales ante el serbio Novak Djokovic.



A pesar de que la rivalidad entre el español y el austriaco ha ido creciendo en los últimos cinco años como consecuencias de las numerosas veces que se cruzaron en el camino, la realidad es que tan sólo una vez fueron rivales en pista dura.



El balance favorecía al balear teniendo sólo en cuenta aquel duelo, el más aplicable a la superficie de Melbourne Park, después de que se impusiera a un joven Thiem a pesar de arrastrar molestias en su rodilla que le obligaron a retirarse en el siguiente partido de semifinales ante el argentino Juan Martín Del Potro.