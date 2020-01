Tras ver al Papa, Alberto se reunirá con Conte y Mattarella

Miércoles, 29 de enero de 2020

El viernes por la tarde, horas después de reunirse con el Papa, Alberto Fernández mantendrá encuentros bilaterales y por separado con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y con el primer ministro, Giuseppe Conte.





Las dos citas, originalmente pensadas para el lunes 3, debieron ser reprogramadas por el Gobierno luego de que se confirmara que ese día la canciller alemana Angela Merkel recibirá al Presidente en Berlín.



Finalmente, como pretendía el Ejecutivo, los dos máximos representantes de Italia recibirán al mandatario argentino el viernes. De ese modo se cumplirá el deseo de Fernández, que arribará a Roma el jueves por la tarde y pretendía que su primer encuentro con un jefe de Estado fuera con Francisco.



En el Gobierno había especial expectativa por cerrar la reunión con Conte. Es que en Italia, donde rige un sistema parlamentario, es el primer ministro -el presidente del consejo de ministros- el encargado de formar gobierno y quien concentra el poder político y la toma de decisiones.



Como adelantó el propio Presidente durante su viaje a Israel, en la gira europea buscará persuadir a los principales líderes europeos de que acompañen la posición de la Argentina en su negociación con el FMI. Conte será el primero de esa lista en la que seguirán Merkel, el presidente de gobierno español Pedro Sánchez y el francés Emmanuel Macron.



La reunión con el referente del movimiento Cinque stelle será en el Palazzo Chigi, sede del gobierno italiano y residencia del presidente del consejo de ministros, ubicado entre la Piazza Colonna y la Via del Corso.

El Presidente se encontrará con un Conte fortalecido, luego de la victoria de la centroizquierda el domingo en las elecciones regionales de Emilia Romagna, que significaron un revés para el ex ministro del Interior italiano y aliado de Conte, Matteo Salvini.



Fuentes diplomáticas consignaron que las autoridades italianas acompañarán a priori la posición argentina ante el FMI. Sin embargo, destacaron que la suerte de la negociación dependerá fundamentalmente de la oferta argentina.



Recordaban que, en definitiva, son los Estados Unidos y Donald Trump, quienes concentran la mayoría de los votos en el directorio del organismo multilateral de crédito. Y añadían que Europa y los Estados Unidos tuvieron diversos cortocircuitos -desde aranceles comerciales a las cuotas de la Otan- después de la asunción del magnate republicano.



Declaración jurada

Alberto Fernández declaró un patrimonio mayor que el de la vicepresidenta Cristina Fernández.

En su primera presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) como Presidente reconoció bienes por un total de 4.484.069 de pesos. La ex mandataria, por su parte, se conoció que posee unos 3,7 millones de pesos.

Fernández aumentó su patrimonio un 53% durante 2019. En su anterior declaración, la primera desde que abandonó la Jefatura de Gabinete en 2008, había declarado bienes por casi 3 millones de pesos.