Horóscopo para hoy 29 de enero 2020 Miércoles, 29 de enero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Te sientes cansado, pero tu voluntad de hierro te mantiene en pie. No abuses de tu buena salud y tómate un descanso.



Amor: La mala influencia de una persona malintencionada te hará dudar de tu pareja. No confíes en gente que no conoces bien.



Riqueza: Trata de poner más empeño en tu trabajo, porque el premio a tus esfuerzos podría pasar de largo si decae tu performance laboral.



Bienestar: La inventiva y creatividad no son virtudes que se puedan desarrollar de la nada. Son el resultado de mucho tiempo de dedicación y perseverancia.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Las cosas en estos días no están nada fáciles para ti, pero afortunadamente tienes a tu familia que te apoya y te acompaña.



Amor: Los celos y la desconfianza sólo sirven para separar. Trata de confiar y encontrarás la paz emocional que te gratificará.



Riqueza: Buenos aspectos Sol-Luna que sabrás aprovechar para concentrar tus esfuerzos en algo que llevas tiempo queriendo realizar.



Bienestar: Mantente lejos de tu familia porque los problemas hogareños y económicos tienen a todos exacerbados. Una buena cena cordial podría arreglarlos.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Hacer proyectos para un viaje te dará la oportunidad de salir de esta monotonía. Propone a gente de tu entorno una salida especial.



Amor: Se desatarán un sin fin de reproches y celos por habladurías. Serán altibajos fáciles de dominar si apelas a tu criterio conciliador.



Riqueza: La buena posición de Mercurio y Plutón harán que esa mente inquieta no pare de dar ideas. Tendrás buenos frutos económicos por ello.



Bienestar: Estás fuera de peso en demasía. Pide ayuda, con voluntad y una estudiada dieta podrás recuperar tu estado físico.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Se presentarán demoras en la resolución de trámites externos. No estés pendiente de ellos pues demorarán mucho.



Amor: Te encuentras en un momento emocionalmente difícil. Sospechas que han desaparecido tus sentimientos hacia tu pareja.



Riqueza: Se acercan tiempos difíciles, en los que deberás demostrar temple de acero y gran disciplina para poder superar los obstáculos.



Bienestar: No permitas que la desesperación te apabulle, un tropezón no es caída. No olvides que el esfuerzo da frutos sólo a largo plazo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Muestra convicción y confianza en tus decisiones. No permitas que te vean dudar en ningún aspecto, muéstrate seguro.



Amor: Te ves soltero después de mucho tiempo. Busca reinsertarte en el círculo social. Desempolva viejas estrategias de conquista.



Riqueza: Se presentará la oportunidad de migrar a un ambiente laboral distinto al que te encuentras ahora. Considérala detenidamente.



Bienestar: No fuerces situaciones para acabar con tu recién llegada soledad. Hay veces que el destino nos dice que debemos permanecer solos para entendernos.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Deberás recurrir a todas tus fuerzas para no incurrir en viejos hábitos que pensabas haber dejado atrás. No repitas errores.



Amor: Llegarás al tope de tu paciencia en el día de hoy. Ciertas actitudes de tu pareja ciertamente han llegado al limite.



Riqueza: No te podrás permitir el lujo de la duda en las determinaciones que deberás tomar en la jornada de hoy. Mucho cuidado.



Bienestar: Es justamente en los momentos difíciles donde el amor por los seres queridos se hace presente y se muestra en su mayor esplendor.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Se cuidadoso con la forma en la que expresas tu desacuerdo en las discusiones que inicies en el día de hoy.



Amor: Te toparás con una pareja de tu pasado que te hará recaer en sentimientos que creías olvidados. Cuidado con lo que haces.



Riqueza: Hoy te será muy útil tu soltura desarrollada por largas horas de trabajo. Tendrás la mente en otras cuestiones.



Bienestar: No puedes permitirte ser victima de ciertas actitudes por parte de tu pareja. Asegúrate de hacerle notar tu disconformidad al respecto.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: El hogar y la familia van a cobrar mucha importancia a lo largo de todo el mes. Querrás y te querrán, serán días de mucha felicidad.



Amor: Has logrado armonía en tu relación y podrás estrechar vínculos afectivos más fuertes. Aumentará la percepción y el magnetismo.



Riqueza: Los astros te recomiendan que tengas a mano todos los papeles porque podría haber despistes y eso no es bueno para tu reputación.



Bienestar: Una persona se acercará a ti y te invitará al mundo de la meditación. No seas brusco con tu respuesta, hay muchos espacios que te quedan por conocer.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: El buen aspecto de la Luna con Saturno te va a mantener muy optimista. Los cambios de vivienda podrían estar a la orden del día.



Amor: Tu pareja derribará muros invisibles y propiciará el camino hacia una instancia revitalizadora que llevará tu amor a lo alto.



Riqueza: Será estupendo ver cómo todo lo que tocas sale bien. No te pares ante nada y recuerda que tú también puedes estar donde quieres.



Bienestar: Vigila tus pies porque tendrás tendencia a sentirlos cansados e hinchados. Intenta mejorarlos con algún masaje o un baño caliente.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Con astucia y decisión llevarás a cabo las metas propuestas. Desencuentros y malos entendidos con la familia.



Amor: Has logrado despertar los sentimientos de esa persona que te interesa desde hace tiempo. No seas tímido e invítala a salir.



Riqueza: En esta oportunidad, la suerte no estará de tu lado. No te deprimas ni te dejes caer, porque un tropezón no es caída.



Bienestar: La sinceridad es una de tus virtudes, pero cuidado con lo que dices, tanta sinceridad puede herir a alguien muy querido. Sé prudente.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Momento de equilibrio en tu vida, las cosas marchan a tu favor y un negocio que creías perdido toma fuerza y se concreta.



Amor: Tu hogar es lo más importante, defiéndelo de terceros que con engaños querrán invadirlo y destruir tu relación de pareja.



Riqueza: No te muestres intimidado por ninguna situación. Obsérvala desde distintos ángulos y encontrarás la solución inmediatamente.



Bienestar: El desprenderte de cosas viejas que están en desuso te hará sentir bien. Esto te cargará de energía positiva para seguir.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Jornada positiva de principio a fin. Comenzarás a ver cambios para bien en tus actitudes hacia la vida. Busca la calma.



Amor: No existen grandes secretos para asegurar el futuro de una pareja. Haz de la tolerancia tu bandera diaria y estarás bien.



Riqueza: Utiliza la jornada de hoy para iniciar la búsqueda de aquel automotor que tanto tiempo ha estado rondando en tu mente.



Bienestar: Las separaciones en la pareja debido a la deficiencia en las demostraciones de afecto y cariño son las más difíciles de superar, mucho cuidado.