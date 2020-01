Conmoción por la muerte de un ex bailarín de ShowMatch Martes, 28 de enero de 2020 Juan Carlos Acosta fue partenaire de dos grandes figuras en las emisiones 2014 y 2015 del Bailando y su fallecimiento fue confirmado por Flavio Mendoza.

"No puedo creer que ya no estés en este mundo Juan, un gran artista y excelente persona que Dios esté con vos", lanzó sorpresivamente Flavio Mendoza en sus redes sociales para comunicar que el bailarín Juan Carlos Acosta se fue siendo muy joven y con mucho por delante.





Acosta había sido bailarín (partenaire) acompañando a Jesica Cirio y Nazarena Vélez, con quien tuvo un fuerte cruce en aquellos momentos que luego supieron superar. "Juanqui mi amor QDEP, siempre alegre siempre híper movedizo buscando crecer , siempre buen compañero, no puedo creerlo", confirmó Cinthia Fernández con un sentido posteo en Twitter, tras la triste noticia.



Ambos mensajes de estas figuran desataron los mensajes de lamento y dolor para quienes lo seguían, lo conocían y admiraban por su talento. "No lo puedo creer", "Que tristeza", "Plis pobrecito, que le pasó?", Que horror, estoy en shock", fueron algunas de las reacciones inmediatas.