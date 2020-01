Horóscopo para hoy 28 de enero 2020 Martes, 28 de enero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Evita, en la medida de lo posible, las discusiones con familiares y amigos porque de un asunto pequeño puede surgir un problema inmanejable.



Amor: No debes confundir cariño con amor. Si lo que buscas es alguien para una relación importante a futuro, piensa en todo.



Riqueza: Será un día de grandes ventajas laborales. Podrás ver espacios en donde integrar y aplicar todos tus conocimientos.



Bienestar: No respondas con negatividad a quienes más te quieren, porque eso te genera una doble angustia que repercute directo en tus nervios.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Mucho cuidado con los cambios de clima que te esperan en el día de hoy. Asegúrate de tener un abrigo a mano.



Amor: Cuida todos los detalles a la hora de las citas destinadas al día de hoy. Tu profundo encanto se encargará del resto.



Riqueza: Finalmente se dará esa adquisición de bienes que tanto tiempo esperaste. Avócate por completo a ella hoy.



Bienestar: No dejes que el fracaso te afecte en sobremanera. Es importante aprender a lidiar con las vicisitudes de la manera más positiva posible.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Busca controlar tus impulsos. Te verás solitario si continúas manejando los conflictos de la forma en la que lo haces.



Amor: No caigas en discusiones verbales innecesarias con tu pareja. Estarás susceptible y cualquier cosa te caerá mal.



Riqueza: Te verás sumergido en demoras, errores e incompetencias fuera de tu control que te sacarán completamente de las casillas.



Bienestar: No dejes nada para mañana si lo puedes terminar hoy, recuerda que los problemas tienden a aparecer cuando menos lo esperas. Sé cauteloso.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Todo irá sobre ruedas y te sentirás completo al verte rodeado del amor de tu pareja y de tus seres queridos.



Amor: Día especial para conocer gente nueva y relacionarse. Los solteros estarán propicios a entablar relaciones casuales.



Riqueza: Te verás sorprendido por la dirección que tomarán los eventos durante el día de hoy. Disfruta el momento.



Bienestar: No dejes pasar el día sin recordar toda la ayuda que has recibido de tus seres queridos para estar donde estás. Sé agradecido con ellos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Cualquier revés que hoy sufras, se deberá a algún error que cometiste en el pasado. Podrías estar rodeado de engaños.



Amor: Es hora de definir esa relación que anda rondando. Si es lo que quieres sólo debes hacérselo saber, ya que tienes todas las de ganar.



Riqueza: Estate alerta para recibir la buena noticia. Te harán una cita laboral que resultará ser más productiva de lo que esperabas.



Bienestar: Esa infección en la dentadura no hubiera sanado sin la medicación que oportunamente tomaste. Igual, concurre a un odontólogo.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Alguna persona importante podría apoyarte en tus proyectos, así que escucha sus consejos e intenta esclarecer todas tus dudas.



Amor: Aumentará tu prestigio y tu popularidad en los grupos del sexo opuesto. Se aproximan varias insinuaciones y deberás elegir.



Riqueza: Tendrás un ascenso en el trabajo, lo que también implica aumento de sueldo. Pero ten cuidado cómo inviertes tu dinero.



Bienestar: La vida es un permanente cambio. Si aceptamos los cambios del universo, debemos aceptar los nuestros, aunque no sean como deseamos.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tus miedos e inseguridades están comenzando a afectar seriamente tu vida cotidiana. Es hora de intentar buscarles una solución.



Amor: El amor llamará a tu puerta en las ultimas horas de hoy. Aprovecha la oportunidad cuando se presente, no te arrepentirás.



Riqueza: Procura no entrar en conflictos con tus superiores en la jornada de hoy. Estos podrían llegar a salirse de proporción.



Bienestar: Solo tu sabes cuales son tus sentimientos hacia tu pareja, apóyate en esto para realizar los cambios que necesites para sacar la relación adelante.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Deberás enfrentar serios retrasos durante la jornada de hoy debido a situaciones enteramente fuera de tu control.



Amor: Las características que en un momento te enamoraron de tu pareja actual se han vuelto un problema. Busca dialogar con ella.



Riqueza: Que tus avances modestos no te lleven a la desesperación. Todo lo que vale lleva un tiempo de gestación. Paciencia.



Bienestar: Aprovecha cada oportunidad que tengas de alimentar tu confianza y autoestima en lo que a la conquista se refiere. Asegúrate de no romper corazones.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Este será también un buen tiempo para iniciar proyectos y para sentar las bases del futuro que quieres conseguir.



Amor: Tu creatividad se podrá ver en cada una de tus conquistas. Enamorarás por espontáneo, activo, romántico y placentero.



Riqueza: Ya que te resulta difícil concretar esa tan deseada compra, busca la forma de financiar o conseguir un préstamo.



Bienestar: Es imprescindible un cambio estético radical. Algo que te haga sentir diferente y te ayude a mostrar tus virtudes para seducir y conquistar.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Estás en un período de aislamiento y te sentirás confuso y desilusionado, podrías sentir también que los demás te agreden sin razón.



Amor: Los celos serán moneda corriente en estos días. Serás soldado de guerra en tu hogar, pero disfrutarás de las reconciliaciones.



Riqueza: Tienes el don de convencer a los demás y lograr que sin darse cuenta hagan cosas por ti. Pero no abuses de tu don.



Bienestar: Contribuir en alguna entidad elevará tu autoestima. Quizá necesites también otra clase de valoración, como compartir algo con tus seres queridos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tus costumbres completamente inmaduras dificultarán notablemente la construcción de una vida organizada y estable.



Amor: No transportes los errores de parejas anteriores a la actual o terminarás por caer en injusticias con la persona que amas.



Riqueza: Se concretará un proyecto que agregará una entrada más de dinero a tu economía. Aun así no malgastes tu capital.



Bienestar: Nunca es tarde para volver a empezar, sobre todo en lo que al amor se refiere. Asegúrate de no tropezar con las mismas piedras y todo debería ir bien.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Tu sentido común y tu olfato para los negocios te ayudarán a salir bien librado de una situación difícil. Igualmente, cuida tus espaldas.



Amor: Algo inesperado va a ocurrir, un viejo amor golpeará a tu puerta y despertará sentimientos que creías muertos.



Riqueza: Evita entablar relaciones íntimas con personas de tu entorno laboral, porque estas sólo llevan a enredos y problemas innecesarios.



Bienestar: A la hora de las confesiones lo mejor es la familia, no esperes que alguien que apenas conoces guarde tus secretos. Sé más reservado.