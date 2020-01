Russo preocupado por las rojas y un hecho que involucró a Wanchope Martes, 28 de enero de 2020 El técnico está alarmado porque Boca sufrió cinco expulsiones en los últimos siete partidos. Y una actitud del delantero no ayudó.



"Lo primero que tenemos que pensar es en terminar once contra once", fue uno de los mensajes que dejó Miguel Russo ​en la conferencia de prensa del domingo después del 0 a 0 ante Independiente. El DT intentó explicar desde la temprana roja a Izquierdoz el funcionamiento de su equipo. Pero se trató de una consigna enviada mucho más puertas para adentro que hacia los micrófonos que apuntaron a un análisis del juego. ¿Por qué?



La de Izquierdoz -discutible o no- fue la quinta expulsión que sufrió Boca en los últimos siete partidos de la Superliga. Demasiado para un equipo que en ese tramo del torneo perdió dos juegos, empató tres y apenas consiguió dos triunfos. Las rojas condicionan lo deportivo. "Hay que pensar más en el equipo que en otra cosa. Es difícil jugar más de una hora con uno menos", fue otro de los mensajes que dejó Russo. Clarito.





La sucesión de expulsiones se dio con Izquierdoz ante Lanús, Fabra ante Vélez, Sebastián Villa contra Argentinos Juniors y Capaldo con Rosario Central en el cierre de 2019.





Ya con Russo en el banco, ocurrió un hecho especial en el primer amistoso del ciclo: Ábila ​se fue expulsado por insultar a Pitana en San Juan. Y el entrenador mostró su malestar: "Buscamos empezar con 11 y terminar con 11. Lo de Ábila son cosas para hablar. Lo sabremos resolver entre nosotros mismos, pero no me gusta que me echen jugadores".





En ese amistoso contra Universitario de Perú, Ábila convirtió un tanto pero quedó bajo la lupa por su actitud. Con Independiente, luego de la expulsión de Pablo Pérez que igualó en números a los equipos, el técnico llamó rápido a Wanchope para intentar el triunfo. Se sacó la pechera, se dispuso a entrar pero algo frenó el cambio de golpe. ¿Qué pasó?





Con el delantero parado al borde de la línea para ingresar, la jugada fue hacia el sector de los bancos y hubo una discusión entre Fabra y Brian Romero que generó un tumulto porque Wanchope se metió a buscar la pelota y "manoteó" al jugador de Independiente, quien cayó al suelo. Fue Fernando Gayoso, entrenador de arqueros, el que advirtió la actitud de Ábila e intentó correrlo. Russo observó el nerviosismo del punta y lo mandó a ponerse otra vez la pechera para que siguiera con la entrada en calor. Recién entró ocho minutos después, más calmo. Y casi no participó del juego. El técnico tomó nota.



Para el primer juego oficial, Russo privilegió ubicar a Mauro Zárate (terminó con un golpe en el gemelo derecho) y a Tevez por sobre Wanchope. La búsqueda no salió de la mejor manera, pero fue una señal: hoy el nueve deberá ganarse un lugar con rendimiento y trabajo en la semana. Y hay más: que desde la CD y desde el cuerpo técnico hayan coincidido en que se necesitaba un apellido como el de Paolo Guerrero​ marca que el diagnóstico sobre Wanchope no es el mejor. En tanto, Franco Soldano quedó afuera del banco de suplentes y el otro punta del plantel, Jan Hurtado, está con el Sub 23.