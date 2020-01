Estudiantes de Río Cuarto sacudió el mercado y sumó a Ortigoza

Martes, 28 de enero de 2020

Tras su salida de Central y la fallida vuelta a San Lorenzo, el experimentado mediocampista buscará ascender a Primera con el equipo cordobés.





En medio de un mercado de pases que no tuvo tanto movimiento como otros años, Estudiantes de Río Cuarto se guardó una sorpresa para antes de fin de mes y anunció la llegada de Néstor Ortigoza, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014 y de último paso por Rosario Central.





El presidente de la institución cordobesa, que comparte la cima con Atlanta del grupo A de la Primera Nacional, contó que el experimentado mediocampista de 35 años se realizará este martes los exámenes médicos y luego firmará el contrato.



Luego de su salida de Rosario Central, y con el pase en su poder, Ortigoza tenía la intención de volver al Ciclón pero no fue tenido en cuenta por el entrenador, Diego Monárriz, y estaba esperando una oferta para continuar en la Superliga.



Sin embargo, el futbolista nacionalizado paraguayo ya se había mostrado ilusionado con esta nueva oportunidad en el ascenso: "A mí siempre me gustaron los desafíos, y que el de Estudiantes sea ascender me seduce mucho", le contó a La Voz.



En las 16 fechas que se jugaron de la actual Superliga, Orti solo jugó dos, ante Vélez y Patronato. No lo hizo como titular, si no que ingresó desde el banco, donde mantuvo una relación muy distante con Diego Cocca, el técnico del Canalla.



Con 15 fechas disputadas, el León y Atlanta (28 puntos) lideran la Zona 1 de la Primera Nacional. El ganador jugará la final contra el equipo que finalice en la primera colocación de la Zona 2 por el primer ascenso a Primera. El perdedor de aquel partido disputará la semifinal del Reducido.