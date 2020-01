Denunció que le robaron 750 mil pesos a la salida del banco

Martes, 28 de enero de 2020

Un mujer denunció que fue víctima del robo de su mochila, en la cual habían 750 mil pesos que había sacado minutos antes de una sucursal del Banco del Chaco, ubicada en la ciudad portuaria de Barranqueras.





La supuesta damnificada contó en su denuncia que al as 10 de esta mañana llegó a la sucursal del Nuevo Banco del Chaco, ubicada en avenida España y 9 de Julio de la ciudad de Barranqueras.



Tras retirar 750 mil pesos, los cuales “estaban destinados a pagar una deuda”, según señaló la denunciante, puso dicha cantidad de dinero en una mochila y se retiró de la institución bancaria.



La denuncia detallaba que la mujer se retiró caminando por avenida 9 de Julio y que en intersección con calle Firpo fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Cross blanca. Uno de ellos se bajó del rodado y la sorprendió por detrás, tomándole de la mochila. De acuerdo a la versión de la mujer, el supuesto delincuente le dijo: “No grites, no hagas nada”, le cortó las tiras de la mochila y se dieron a la fuga.





En el interior de la mochila habían tarjetas de crédito y débito, tarjeta SUBE y una factura del pago de su celular. Denunció además que “dicho dinero no constaba con ningún seguro ya que el mismo era un ahorro lo tenía guardado en el Banco para pagar sus cuentas”.



La denuncia fue elevado a la Comisaría 9° de Resistencia, por razones de jurisdicción.