Desesperada búsqueda de un joven que sufrió una brutal golpiza Martes, 28 de enero de 2020 Se trata de Martín Ezequiel Viccini, alias “Manchita”. El domingo a la mañana fue agredido en cercanías de la playa. La paliza fue filmada y se viralizó en las redes sociales. Su padre no logra dar con su paradero.



Un hombre encabeza la desesperada búsqueda de su hijo, quien sufrió una brutal golpiza cerca de la costanera de Bella Vista y ahora se encuentra desaparecido.



Se trata de Andrés Viccini que intenta dar con el paradero de su hijo Martín Ezequiel Viccini, alias “Manchita”.



Con la ayuda de vecinos investiga las circunstancias en las que se dio la bestial paliza. El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 6 de la mañana en la bajada de la calle Tucumán frente a la playa de dicha localidad.



En su denuncia, el padre de la víctima contó que se enteró de lo ocurrido a través de la viralización de un video en el que ve cómo su hijo es golpeado por otro sujeto hasta que finalmente quedó tendido en la vereda. Cuando acudió al sitio indicado, no había nadie y le informaron que lo habían trasladado al hospital local. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud, no halló ninguna constancia de su ingreso.



Es por eso que decidió denunciar el caso en la comisaría local con el fin de ubicar al joven desaparecido.



A través de su cuenta de Facebook, Andrés Viccini contó que recibió agresiones mientras buscaba a su hijo y rompieron el vidrio de su vehículo. Con la información aportada por vecinos y las filmaciones de las cámaras de las viviendas cercanas al sitio de la violenta golpiza, pudo identificar a los agresores. Cuenta con el nombre y apellido de los autores, pero la Policía no puede hallarlos. Ayer se realizaron operativos en el barrio Los Pinos, pero con resultados negativos. En tanto, el paradero de “Manchita” es un gran misterio.



“Lo que me preocupa es que no sé si lo levantaron ellos con el cuento de que lo iban a llevar al hospital, ¿y si lo tiraron al río, que está a 100 metros de ahí?”, expresó Viccini.



“Cuando vinieron a avisarme dijeron que se estaba muriendo, que estaba boca arriba lleno de sangre, ahogándose”, contó Viccini.



Tras recibir la noticia, el padre recorrió los hospitales de la ciudad, pero le informaron que su hijo no ingresó a ningún centro de salud.