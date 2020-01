El “Abrazo que enchamiga naciones” será la convocatoria para 2021

Lunes, 27 de enero de 2020

Tras nueve jornadas calificadas como positivas por los organizadores, el Instituto de Cultura presentó al final del último sapucay el lema de la edición 2021 que convoca a la fraternidad de los pueblos y la unidad que crea la cultura popular.







Ins­ta­la­cio­nes col­ma­das de pú­bli­co y bri­llo ar­tís­ti­co que no le te­me a la no­ve­dad. Ese es el co­ro­la­rio que de­ja la tri­gé­si­ma edi­ción de la Fies­ta Na­cio­nal del Cha­ma­mé y 16ª del MER­CO­SUR, que es­pe­ra am­pliar­se en año ve­ni­de­ro.



“CH31 Abra­zo que en­cha­mi­ga na­cio­nes”, así se­rá el le­ma que con­vo­ca­rá a la reu­nión de los cul­to­res cha­ma­me­ce­ros en una con­ti­nui­dad de la apues­ta a lle­gar a to­das par­tes del or­be.



Cla­ro que esa mues­tra de fra­ter­ni­dad que se quie­re re­sal­tar vie­ne con­den­sa­da en los ge­nes de la con­vo­ca­to­ria ADN, que su­ce­dió al con­cep­to de “Na­ción Cha­ma­me­ce­ra” que con­vir­tió a la con­vo­ca­to­ria a la au­to­de­fen­sa del es­ti­lo mu­si­cal co­rren­ti­no por ex­ce­len­cia en 2985 en una po­ten­cia cul­tu­ral que se ins­ta­ló con fuer­za en el ca­len­da­rio de me­ga­e­ven­tos de to­da la re­gión MER­CO­SUR.



La con­vo­ca­to­ria de la fies­ta que ter­mi­na fue pa­ra ex­hi­bir Ñan­de­re­kó, nues­tro mo­do de ser que se tra­du­ce con ma­ti­ces que van del res­ca­te a quie­nes po­drí­a­mos de­no­mi­nar “pa­dres fun­da­do­res”, con Ta­rra­gó Ros, Co­co­ma­ro­la, Abit­bol, Sal­va­dor Mi­que­ri a la pre­sen­ta­ción de las nue­vas mo­da­li­da­des con los bai­la­ri­nes de Ánge­lus o la pre­sen­cia de las nue­vas vo­ces ju­ve­ni­les que se vio en la no­che del sá­ba­do con Tu­pá y La Nue­va Co­rrien­te.

Eduar­do Sí­vo­ri, di­rec­tor Ge­ne­ral de la Fies­ta re­su­mió lo que re­pre­sen­tan las diez no­ches de fies­ta al se­ña­lar: “Lo que su­ce­de en el Co­co­ma­ro­la es só­lo una par­te de la fies­ta, que se nu­tre de las bai­lan­tas en otras lo­ca­li­da­des, don­de es­tá ver­da­de­ra­men­te “nues­tra ma­ne­ra de ser”.



El fun­cio­na­rio no só­lo ha­cía alu­sión a las bai­lan­tas de fin de se­ma­na en El Som­bre­ro, San Cos­me y Ria­chue­lo, si­no más bien a las vi­ven­cias de to­do el año en bai­les fa­mi­lia­res, even­tos lo­ca­les y por su­pues­to el cha­ma­mé tam­bién es ex­pre­sión dia­ria de la gen­te cuan­do sa­le a di­ver­tir­se.



“El día que per­da­mos el con­tac­to con los pue­blos, don­de es­tá ese cha­ma­mé con olor a pas­to, ahí es­ta­mos muer­tos, no de­be­mos en­fo­car­nos só­lo en el mer­ca­do y sí en con­ser­var el fes­te­jo po­pu­lar” ex­pre­só Sí­vo­ri, ora­ción que ex­pli­ca la can­ti­dad de ar­tis­tas de to­do el pa­ís y pa­í­ses ve­ci­nos que des­de me­dia­dos de año em­pie­zan a bus­car un lu­gar en la gri­lla del An­fi­te­a­tro.



Es­tá cla­ro pa­ra los or­ga­ni­za­do­res que la tec­no­lo­gía tam­bién es im­por­tan­te y hu­bie­ron nue­vas fi­gu­ras que lo­gra­ron ese ac­ce­so al ta­bla­do del So­sa Cor­de­ro a tra­vés del con­cur­so 2.0 co­mo “La Prin­ce­si­ta “Ro­cío Are­lla­no de Clo­rin­da y “Los Pom­be­ri­tos Can­to­res”.



Más allá de la can­ti­dad de per­so­nas que lle­ga­ron has­ta Co­rrien­tes pa­ra ser par­te de por lo me­nos una jor­na­da de la fies­ta, ya sea de to­das las pro­vin­cias o de va­rios es­ta­dos bra­si­le­ños y de­par­ta­men­tos del Pa­ra­guay y otros pa­í­ses de la re­gión.



Pa­ra el 2021 ya se pien­sa en dar un “A­bra­zo que en­cha­mi­ga na­cio­nes”, con la am­bi­ción de lle­var Ñan­de­re­kó a to­do el glo­bo.