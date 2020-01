Prohíben un escabeche por síntomas de bolutismo

Lunes, 27 de enero de 2020

El organismo en su página oficial que luego de una investigación, decidió retirar los productos de las góndolas por estar asociados a casos de botulismo.





El viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inició una investigación de un escabeche de jabalí y decidió retirarlo del mercado. Según publicó en su página web oficial, los productos estarían contaminados y tendrían síntomas de botulismo.



El escabeche jabalí es de la marca Fatto in casa. Hasta el momento, se conocieron dos casos sospechosos de botulismo que estarían asociados al consumo de esta marca. Los frascos que quedaron fuera del mercado son de 400 gr, con vencimiento el 1 julio 2020. “Elaborado por Norma Coatti. Nª de habilitación (municipal) 256/05”, dice el envase.



La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba y la Dirección de Bromatología y Sanidad Ambiental del Municipio de Monte Maíz inspeccionaron la fábrica. Luego, se estableció que las condiciones no permiten garantizar la seguridad para el consumo.



De esta manera, el organismo prohibió la elaboración y solicitó el retiro de todas las unidades de este productos en todo el territorio nacional. En el comunicado informó: “Se recomienda a los consumidores que se abstengan de consumir estos productos”.



Y advirtió: “En caso de haberlo hecho y presenten alguno de los síntomas iniciales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, visión borrosa, visión doble, boca seca, dificultad para hablar y tragar, realicen una consulta médica inmediatamente”.



De esta manera, indicó que los comercios que tengan productos en sus stocks, deben dejar de comercializarlos de manera inmediata para prevenir posibles infecciones. Asimismo, esta disposición seguirá en vigencia hasta tanto pueda asegurarse la salubridad de los mismos.



¿Qué es el botulismo alimentario?



Es una intoxicación grave producida por la ingestión de la toxina preformada en los alimentos contaminados. La incidencia del botulismo es baja, pero la tasa de mortalidad es alta si no se realiza un diagnóstico precoz y se administra la correspondiente antitoxina en forma temprana. No se transmite de persona a persona.



Los síntomas iniciales de la intoxicación son náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, visión borrosa, visión doble, boca seca, dificultad para hablar y tragar. Este tipo de intoxicación se da principalmente en productos de origen vegetal. En menor frecuencia de origen animal, como mariscos y carnes de animales de caza en general.