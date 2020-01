Del Potro será nuevamente operado de la rodilla derecha

Lunes, 27 de enero de 2020

Después de varias semanas de incertidumbre, se develó la situación por la que atraviesa Juan Martín del Potro. El tandilense tomó una decisión luego de realizar consultas a diversos médicos, y este lunes será operado nuevamente por la lesión en la rodilla derecha, en Miami, según anunció su equipo de comunicación.





"Queremos contarles que después de largas semanas de interconsultas en Argentina, Europa y Estados Unidos, la mayoría de los médicos llegó a la conclusión de que es necesaria una nueva intervención en la rodilla derecha de Del Potro. Luego de analizar las opciones, Delpo confió en el doctor Lee Kaplan, quien le practicará una cirugía programada para este lunes 27 en Miami. Delpo viajó anoche a la ciudad estadounidense. Esperamos, como ustedes, que sea la solución definitiva para un dolor que no sólo le impide jugar al tenis, sino que también le dificulta realizar las actividades comunes de la vida diaria.



Después de la operación que le realizó en junio el Dr. Ángel Ruiz Cotorro en Barcelona, la recuperación fue progresiva, aunque persistía un dolor que le impedía a Delpo correr y saltar, y le molestaba para actividades usuales como subir escaleras. Él se mantuvo activo, recuperando musculatura y fuerza en la pierna, con esperanzas de regresar prontamente al circuito. Además de la rehabilitación, se entrenó en el gimnasio y en la cancha de tenis, con movilidad reducida.





De acuerdo a los tiempos establecidos por su médico, Delpo apuntaba a regresar en los torneos de Estocolmo y Viena, y esperaba jugar la exhibición con Roger Federer en Buenos Aires. El dolor nunca se fue, por lo que debió cancelar los compromisos tenísticos y realizar nuevas interconsultas médicas. Lo que siguió fueron más viajes, distintos tratamientos, dietas y entrenamientos, hasta llegar a la recomendación médica de una nueva cirugía.



Gracias a ustedes por la paciencia y por entender que en las últimas semanas no queríamos informar probabilidades o intenciones sino pasos confirmados, y que la situación nunca es fácil cuando se trata ya no sólo del físico de un deportista sino de la salud de una persona".



Para Del Potro, será la sexta operación que sufre a lo largo de su carrera. Previamente el tandilense fue intervenido, primero, de la muñeca derecha; luego, acumuló tres cirugías en la muñeca izquierda, y en junio del año pasado había sido intervenido por primera vez de la rodilal derecha, a causa de la fractura de rótula que había sufrido en el Masters 1000 de Shanghai 2018.



Hace un par de días, Del Potro había decidido renunciar también a su participación en el torneo de Delray Beach, certamen para el cual había sido invitado, pero su presencia había quedado en duda por la extensa inactividad y los dolores en la rodilla que lamentablemente acompañaron al ex número 3 del mundo, que disputó su último encuentro oficial en junio del año pasado, en el ATP de Queens, en Londres. Allí, frente al canadiense Denis Shapovalov, sufrió la dolencia por la que fue operado pocos días después, y a pesar de todos sus esfuerzos, no logró recuperarse por completo.