Se ahogó un hombre en una playa no habilitada Lunes, 27 de enero de 2020 La víctima es Julio Jara, de 39 años, oriundo de la provincia del Chaco. Se estaba bañando en una zona conocida como “La Piedra”. Prefectura aún no pudo rescatar el cuerpo del río Paraná.



Prefectura Naval busca a un hombre oriundo de la provincia del Chaco que desapareció en el río Paraná mientras se bañaba en la localidad de Itatí.



El trágico episodio ocurrió ayer alrededor de las 17.30 y la víctima fue identificada como Julio Jara de 39 años que junto con su familia habían venido desde el Chaco a esa localidad. Se encontraban en una zona de playa no habilitada, ubicada al costado de la zona conocido como “La Piedra”, que se encuentra junto a la rampa de lanchas del lado este.



En un momento determinado el hombre ingresó a las aguas del citado río para refrescarse y al poco tiempo desapareció de la superficie acuática y ante esta situación un hermano dio aviso a la Policía, que de inmediato se presentaron el lugar y luego alertaron a la Prefectura Naval.



Rápidamente, efectivos de la Prefectura iniciaron un intenso patrullaje por diferentes lugares del río sin lograr ubicar el cuerpo de Jara, pero ante la llegada de la noche el trabajo fue suspendido. El mismo se reiniciará hoy en horas de la mañana. Cabe acotar que con esta nueva víctima suman 8 las personas que perdieron la vida por asfixia por inmersión, la mayoría en zonas no habilitada como balneario. De ese total, 7 se produjeron en el interior de la provincia y uno en Capital. En el caso interviene la Comisaría de Itatí.