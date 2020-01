El gobernador Valdés aistió al Carnaval Curuzucuateño 2020

Domingo, 26 de enero de 2020

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó la ciudad de Curuzú Cuatiá y presenció la segunda noche de carnaval curuzucuateño junto al intendente local, José Irigoyen, y una comitiva oficial.





El gobernador de la provincia llegó minutos después de las 21.30 horas al corsódromo de la Avenida Bicentenario, y allí fue recibido por el Jefe Comunal de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen quien agradeció su presencia en este espectáculo, que viene siendo desde los inicios de su gestión un aspecto muy importante, apuntalado, pensado y concretado como un estandarte turístico que poco a poco se va posicionando como el mejor carnaval del sur correntino.



La presencia Valdés confirmó el compromiso de siempre con el pueblo de Curuzú Cuatiá y su gente, manifestando el apoyo e interés por la industria cultural que representa el carnaval en nuestra provincia, significante de identidad y cultura popular en constante crecimiento.



El señor gobernador pudo ver los frutos del esfuerzo que realizó el municipio de Curuzú, con el apoyo del gobierno provincial, en posicionar y profesionalizar esta gran fiesta popular, que moviliza la economía regional en turismo y trabajo para muchas familias de esta localidad.



Este año Curuzú hizo una fuerte apuesta en infraestructura e iluminación de primer nivel, trabajo en conjunto del municipio y Alma producciones, quienes han sido los promotores de generar un escenario digno de cualquier espectáculo a nivel nacional.



En este sentido, el intendente Irigoyen y su gabinete comunal, destacaron la presencia del primer mandatario provincial, cuya visita fue la primera que hizo a los corsos del interior de Corrientes, lo cual demuestra a las claras, un fuerte apoyo al turismo y a los espectáculos populares de la provincia y en especial de Curuzú Cuatiá, comuna a la que el gobierno provincial, viene apoyando en muchos sentidos, con obras de gran envergadura, como por ejemplo, la canalización de los arroyos, entre otras y el carnaval no es la excepción.



"Es para nosotros un orgullo que nos acompañe el Gobernador, porque desde que comenzamos con la gestión hemos puesto todo para que el carnaval tenga otra impronta, a diferencia de años anteriores, y lo estamos logrando gracias a los comparseros y al gran equipo municipal, con la colaboración de empresarios curuzucuateños, de Alma Producciones, del Gobierno de la Provincia, y de tantos otros que hacen un gran esfuerzo, para lograr en un futuro próximo el mejor carnaval del sur correntino", expresó a la prensa el intendente Irigoyen.



"Desde la gestión, tenemos un compromiso con los vecinos de ir mejorando nuestro carnaval, porque entendemos que cada fiesta popular representa nuestra cultura, y en este caso pensamos en el turismo y generamos de ésta forma, espacios de trabajo, y es por eso que no me canso de invitar a todos los que quieran venir a visitarnos, que lo hagan porque nuestro carnaval está cada año mucho mejor", sintetizó el intendente convocando a todos a visitar la ciudad y a presenciar el carnaval, tal como lo hizo el gobernador Valdés.



A su vez, en contacto con la prensa el gobernador Gustavo Valdés indicó que para el gobierno provincial "el carnaval es cultura, y además, es política de Estado en Corrientes, y por eso tratamos de estar y de acompañar a las localidades que realizan estos eventos, y hemos aportado en lo que tiene que ver con seguridad, para desarrollar con tranquilidad y armonía esto es parte de nuestra cultura", manifestó el primer mandatario provincial, al ser abordado por los medios de prensa al llegar al sambódromo.



Vale mencionar que éste sábado 25 de enero, será la tercera noche de corsos en Curuzú, y aún restan varias más, y el show de escuelas de samba que es un espectáculo aparte, en donde las agrupaciones Tova Ra Angá, Pitogüe, Tova Porá, Emperatriz y Antifaz dejan su vida, su pasión y el trabajo de todo un año para brindar un espectáculo brillante que se va imponiendo en el sur correntino.



En esta segunda noche de carnaval estuvieron presentes en el palco oficial, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, la vice presidente del HCD a cargo del Honorable Concejo Deliberante, Emma Quiróz, el Comisionado Interventor de Cazadores Correntinos, Roberto Acheriteguy, los Jefes Comunales de Mariano I. Loza, Cristina Ovelar, de Mocoretá, Juan Pablo Fornaroli, los legisladores Henry Fick y Eduardo Vischi, concejales y el gabinete comunal en pleno, entre otros.