Se incendió un colectivo de larga distancia que llevaba 30 pasajeros Viernes, 24 de enero de 2020 Se incendió un colectivo que se dirigía a Paraguay en la Ruta Nacional N° 14 km a la altura de Parada Pucheta. Del micro no quedó nada. No hubo heridos.



A las 1:15, la policía de la comisaria de Distrito Parada Pucheta fue informada que un colectivo de la empresa La Internacional se incendiaba a la vera de la Ruta Nacional N° 14, km N° 449. Los chóferes lograron que los 30 pasajeros abandonaran el ómnibus. No hubo heridos. Tras cinco intensas horas de trabajo, los bomberos voluntarios lograron apagar el incendio.



"El colectivo iba de Retiro (Buenos Aires) a Paraguay. Los chóferes sólo escucharon una explosión y vieron las llamas. Lograron sacar a todos los pasajeros y sus pertenencias. Pero fue imposible evitar que el incendio consumiera todo el micro", detalló Rosa Pereyra, presidente de Bomberos Voluntarios de Parada Pucheta.



Los pasajeros abordaron otros micros, que se solidarizaron al ver el incendio. En el operativo trabajaron cinco bomberos.



Según la policía el ómnibus de la empresa de pasajeros era el interno N° 490, marca Scania. Efecturaron maniobras de tránsito en la zona y socorrieron a los pasajeros, junto con personal de Gendarmería Nacional Argentina, que también asistieron.