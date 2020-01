Comunicaciones redondeó un amplio triunfo sobre Argentino

Viernes, 24 de enero de 2020

El conjunto mercedeño se impuso anoche como local 85 a 61 y se mantiene invicto en el 2020. Mariano Fierro fue el goleador del partido con 20 puntos.





Comunicaciones sigue por la senda del triunfo en el 2020. Anoche, en Mercedes, le ganó a Argentino de Junín 85 a 61 en lo que fue su décimo séptima presentación en la presente temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El conjunto mercedeño consiguió su undécimo triunfo, quinto en forma consecutiva y cuarto en lo que va del nuevo año.



Los conducidos por Ariel Rearte recién pudieron plasmar la diferencia de 24 puntos en el último cuarto. Si bien siempre controlaron el juego y lograron mantenerse al frente del marcador, tuvieron algunos baches que permitieron la reacción del rival.



La producción irregular se vio principalmente en el segundo segmento cuando la defensa no fue sólida. Así, después de estar arriba en el tanteador 41 a 29, Argentino le metió un parcial de 11 a 1 para quedar abajo en el marcador 42-40.



En los terceros diez minutos el partido cayó en un bache. La efectividad fue baja y las imprecisiones una constante. En ese contexto, Comu ganó el capítulo 15 a 8 y se alejó por 11 en el global.



La resistencia del equipo bonaerense terminó rápidamente en el cuarto final. Allí, Comunicaciones mostró su mejor versión en los dos extremos del rectángulo de juego para dominar el partido y también el marcador. Lentamente fue tomando distancia para asegurar el triunfo.

El equipo correntino recién se volverá a presentar dentro de una semana cuando visitará a Estudiantes de Concordia.



DATOS

Parciales: 23-17, 44-40 y 59-48.

Estadio: Comunicaciones (Mercedes)

Arbitros: Fernando Sampietro, Gonzalo Delsart y Gustavo Vasallo.

