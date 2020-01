Horóscopo para hoy 24 de enero 2020 Viernes, 24 de enero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Hoy serás el portador de la frase y el comentario más acertado. Tú sí que sabes de qué modo agradar en este sentido.



Amor: Una persona de Géminis está muerta contigo. Podría ser una aventura apasionante y llena de intrigas, si decides aceptar.



Riqueza: La satisfacción en tu profesión llegará a través de una hábil defensa de los intereses y del bienestar propiamente dicho.



Bienestar: La Luna y Marte forman buenos aspectos para hacer, de esta noche, la perfecta aliada. No te quedes en casa, haz caso a ese cuerpo que te pide salir.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Marte va a sacar tu lado más impaciente. El mejor consejo que pueden darte los astros es que cuentes hasta diez antes de enfurecerte.



Amor: Prepárate para escuchar propuestas osadas y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para pasar una velada sumamente excitante.



Riqueza: Harás con acierto lo relacionado a la administración, la selección de personal y la determinación de rutinas según producción.



Bienestar: Duerme, duerme y duerme, es la mejor terapia para este día. Necesitas dosis extras de descanso y algo de desconexión.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Jornada orientada a la introspección ya que ciertas situaciones que estás viviendo te incomodan. Busca respuesta a tus preguntas.



Amor: Día favorable para la conquista, desbordarás encanto a tu paso y eso te hará irresistible. Saca ventaja de esta situación.



Riqueza: No permitas ser el payaso de tu trabajo. Imponte, hazte respetar y demuestra que no tolerarás más abusos de parte de nadie.



Bienestar: Si bien es encomiable brindar tu esfuerzo para ayudar a cuanta persona puedas, en necesario que entiendas que esto no puede ser así todo el tiempo.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Encuentra un momento para detener tu frenesí o tu cuerpo lo hará por ti. Las largas jornadas laborales están acabando contigo.



Amor: Te verás en la necesidad de romper con esa calma y equilibrio permanente en el que vives, para poder intentar algo nuevo.



Riqueza: Encontrarás una nueva forma de llevar a cabo tus actividades, con un menor tiempo y esfuerzo. Maravíllate de tu organización.



Bienestar: Lucha con la necesidad de complacer a todos o llenar cuanta expectativa se te cruce. Esto es síntoma de una personalidad débil.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: El mal humor podría hacer de ti esa persona de la que todos huyen. No dispares tus flechas sin ningún sentido, sé más paciente.



Amor: Tu pareja verá con optimismo los nuevos planes que tienes en mente. Te apoyará y te acompañará donde quieras.



Riqueza: Los asuntos que parecen complicados van a resolverse favorablemente. En el trabajo sentirás que hay un avance personal.



Bienestar: Un buen día para salir al campo y disfrutar de la Naturaleza en todo su esplendor. Te vendrá fenomenal para cargar pilas.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Los astros bendecirán todos aquellos cambios que inicies el día de hoy. Buena estrella tanto en lo social como en lo laboral.



Amor: Aprovecha el día de hoy para poner un poco de condimento a tu pareja. Realiza salidas a lugares románticos y provocadores.



Riqueza: Se inicia un período de cambios en lo laboral, ya que días de alta carga de trabajo se aproximan. Estate preparado.



Bienestar: No podrás posponer durante mucho más tiempo el enfrentarte a esa situación en particular. Enfrenta tus temores.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Hoy te darás cuenta que has alcanzado la madurez emocional. Te enfrentarás a cuestiones que pondrán en filo tu paciencia.



Amor: Sorprende a tu pareja con el desayuno en la cama y muchas ganas de conversar. Ella está pasando por momentos difíciles.



Riqueza: Que tu falta de trabajo no empobrezca tus habilidades, así estarás preparado para cuando la oportunidad aparezca.



Bienestar: Mueve tu trabajo a tu hogar cuando te sientas superado en tu entorno laboral. Pero delimita tus tiempos, no permitas que tu vida pase de largo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tu desesperación te hará perder el raciocinio y la calma. Necesitas hacer un alto e ir de a un paso por vez.



Amor: La llegada de un hijo es algo muy importante en una pareja. Deja de comportarte como un niño y asume tus responsabilidades.



Riqueza: Tienes el potencial de encontrar el inmueble que estabas buscando. Pero igualmente mira con mucho cuidado los avisos clasificados.



Bienestar: Expresa tu descontento por incompetencias hacia quienes se creen intocables. Hazlos caer de su soberbia.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tú mismo construyes muros que te separan de las personas. Si quieres y necesitas que te amen, debes abrirte para saber recibir el amor.



Amor: Sentirás que esa persona que conociste no es lo que tú esperabas que fuera. A veces debes entender que cada uno es como es.



Riqueza: Estás asegurando tu porvenir y eso te dará la oportunidad de realizar los viajes y darte los lujos que alguna vez planeaste.



Bienestar: Debes guardar ciertas normas de seguridad en torno a tu sexualidad. La tendencia a correr riesgos y a precipitarte es alta.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu entorno laboral te resultará cada vez más ameno y podrás empezar a sentir que es el lugar donde quieres quedarte.



Amor: Vas a sufrir un abandono. Quizás no sea tu pareja, puede ser un amigo, pero será tan imprevisto que te dejará sin respuesta.



Riqueza: Tienes un futuro seguro y promisorio porque sabes aprovechar las oportunidades que aparecen en el camino.



Bienestar: Tienes infinitos recursos para salir de un mal trago. Si algo te angustia hoy, opta por un paseo relajante e intenta dejar la mente en blanco.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Te descubrirás con pocas ganas de realizar tus actividades en el día de hoy. No siempre se puede estar repleto de energía.



Amor: Busca ampliar tus horizontes sentimentales. Has vivido en soledad mucho tiempo y es hora de darle una oportunidad al amor.



Riqueza: Lentamente se dispersan aquellos pesos que tenías en tus hombros. Las finanzas, finalmente, empiezan a mejorar.



Bienestar: Asegúrate de contar con suficiente evidencia cuando acuses a alguien de haber cometido una falta. Sobre todo si esta posee alguna ventaja sobre ti.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Planes con los que venías holgado de repente se adelantan. Tendrás que hacer malabares para poder cumplir con todo.



Amor: Se viven tiempos difíciles. Deberás ser fuerte, mostrarte estoico en esta situación y darle todo el amor que puedas a tu pareja.



Riqueza: Tiempos oscuros se acercan. Toma cada precaución que creas suficiente, y aún más también, y sé cuidadoso con las personas de tu entorno.



Bienestar: No entregues tu confianza a alguien antes de estar seguro de sus intenciones y forma de ser. Hay veces que es preferible pecar de desconfiado.