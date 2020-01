Abierto de Australia: Schwartzman ganó y enfrentará a Djokovic Viernes, 24 de enero de 2020 El Peque ganó 6-2, 6-3 y 7-6, en el último levantó dos sets points, y por primera vez se encuentra entre los 16 mejores en el primer Grand Slam del año donde se medirá ante el serbio. En tanto, Guido Pella no pudo con el italiano Fabio Fognini



El programa en la pista Rod Laver Arena será atractivo para el viernes en la quinta jornada del Abierto de Australia para el inicio de la tercera ronda, ya que se sucederán Ashleigh Barty, Serena Williams, Novak Djokovic, Naomi Osaka y Roger Federer.



La sesión nocturna tendrá el duelo entre la defensora del título Osaka y la más joven jugadora del cuadro, Coco Gauff, quien eliminó a la legendaria Venus Williams en primera ronda. Además, Federer se medirá con el australiano John Millman, quien lo había eliminado en los octavos de final del US Open en 2018.



Por su parte, Federico Delbonis no pudo doblegar a la potencia del español Rafael Nadal, quien lo derrotó por 3 a 0 en un partido correspondiente a la segunda ronda. El mallorquín se impuso por 6-3, 7-6 y 6-1 en un encuentro que duró dos horas y 32 minutos. Así, el número uno del mundo se enfrentará a su compatriota Pablo Carreño.



¿Qué pasó con los otros dos argentinos? Diego Schwartzman tuvo una muy buena actuación y se impuso ante el serbio Dusan Lajovic, mientras que Guido Pella no pudo con el italiano Fabio Fognini.



El Peque avanzó a los octavos al vencer categóricamente al serbio por 6-2, 6-3 y 7-6 (9-7). Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP y que aún no cedió ningún set en el certamen, necesitó de 2 horas y 15 minutos de enfrentamiento para eliminar a Lajovic, situado en el lugar 27 del escalafón ecuménico.



El tenista porteño se mostró muy sólido y superó claramente a Lajovic, quien sólo le ofreció resistencia en la tercera manga, para instalarse por primera vez en su carrera en los octavos de final del Abierto de Australia, instancia en la que se medirá con Novak Djokovic, número 2 del mundo que superó al japonés Yoshihito Nishioka por 6-3, 6-3 y 6-2.



El otro argentino que quedó en el camino fue Guido Pella (número 25 del ranking ATP). El bahíense no pudo con el italiano Fabio Fognini (12). El europeo se impuso en set corridos: 7-6, 6-2 y 6-3.



Además, el australiano Nick Kyrgios no tuvo dificultades para pasar de ronda al eliminar al francés Gilles Simon por 6-2, 6-4, 4-6, 7-5. En otro cruce, el ruso Daniil Medvedev, finalista del pasado US Open y cuarto jugador mundial, se impuso frente al español Pedro Martínez (168º), por 7-5, 6-1, 6-3; mientras que el austríaco Dominic Thiem, quinto cabeza de serie, sufrió para vencer al australiano Alex Bolt, por 6-2, 5-7, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2.