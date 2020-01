Nacho Fernández renovó su contrato con River

Viernes, 24 de enero de 2020

El mediocampista firmó la renovación del contrato con el Millonario y disipó todas las dudas acerca de su futuro





"Nacho" Fernández firmó la renovación de su contrato con River hasta junio de 2023. El mediocampista rubricó esta tarde el nuevo vínculo que lo unirá a la institución de Núñez hasta junio de 2023.



De esta manera, se disiparon todas las dudas generadas a principios de año respecto de una posible partida del ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Temperley al brasileño Internacional, de Porto Alegre.



Es que el propio futbolista de 29 años había planteado la duda sobre su futuro luego de la obtención de la Copa Argentina, pensando en una transferencia al fútbol del exterior que le permitiera hacer una buena diferencia económica, ya que según afirmó, llegó a los primeros planos "ya siendo bastante grande".





Sin embargo, no hubo posibilidades superadoras desde lo deportivo, Marcelo Gallardo no quería saber nada con perderlo y la dirigencia se plantó para que si Nacho se iba, quien lo adquiriera debía abonar los 15 millones de euros libres de impuestos que estipulaba su cláusula de rescisión, algo que Inter no estaba dispuesto a hacer, ya que no quería pagar ninguna cifra superior a los nueve millones.



Por eso, en ese contexto la dirigencia riverplatense comenzó las negociaciones para arreglar una renovación de contrato que incluyera una mejora salarial importante, reemplazando el vínculo que lo mantenía en River hasta junio de 2021.